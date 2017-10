Ka mātai tētahi rangahau hou i te hononga o te tikanga ki te hauroa o te tangata noho taone

E ai ki te mātanga hauora Māori, e ai ki a Tā Meihana Durie, he mea whakawhana te rangahau hou a Te Whānau o Waipereira. Ka whakapuaki tā rātou rīpoata a Ka Pū Te Wai o Pereira i ngā whakakōkī hauora mō ngā whānau Māori e noho ana ki te uru o Tāmaki.

He kaingarua a Hoani Waititi Marae mō ngā Māori noho taone.

E ai ki te kaiwhakahaere o Hoani Waititi Marae, e ai ki a Shane White, "Ki te kore tētahi marae pēnei i a Hoani Waititi kāore au mo te noho tāone."

Ka mātai te rangahau hōu a Te Whānau o Waipereira i te hononga i waenganui i ngā tikanga me te hauroa o te tangata.

Ko tā te kairangahau o Te Whānau o Waipereira, ko tā Tākuta Tanya Allport, "Health is very tied up with culture and for urban Māori that means that part of the exploration of how to express culture within an urban context is also part of the journey to exploring what health means."

E ai ki te mātanga hauora Māori, e ai ki a Tā Meihana Durie, he mea whakawhana tēnei rangahau.

"It's ground-breaking because most of the research has been about why people don't do well, why do people do badly, this is about why do people do well."

Ko tā ētahi kainoho ki te uru o Tāmaki, he nui ngā painga o te noho taone, engari, me mau kaha ki ōu tātai hono hei oranga mōu.

"He papa hōu tēnei, he māra hōu tēnei ka tāea te rapu kai mōu."

"Ki rō taone nei e āhei ana me kī he maha ngā huarahi whāinga he maha ngā ringa hei awhina."

Ka whakatinana te Whānau o Waipereria i ngā hua o te rangahau "Ka Pū Te Wai o Pereira" ki ō rātou ratonga hauora.