Ka mahi ngātahi ngā taiohi o Ōpōtiki me ngā kaihanga poti whakaihuwaka o te Ipu o Amerika

Ākōkō ake nei ka hanga ētahi taiohi nō Te Whakatōhea i tētahi kaipuke me ngā kaihanga pōti nā rātou te whakatere waka o Magic, nā rātou i eke tangaroa i te Ipu o Amerika, i te tau e iwa tekau mā rima. Ka mahi ngātahi te kamupene hanga pōti a McMullen me Wing, te Iwi o Te Whakatōhea me te kamupene o Whakatōhea Mussels ki te hanga i te kaipuke kia whai mahi ai i ngā rangatahi i taua rohe.

E hīkaka ana te wairua o te iwi i ngā whakaritenga mō tō rātou kaipuke auaha hōu.

“I raupatuhia Te Whakatōhea,” i kī atu te Tumu Whakarae o Te Poari Māori o Te Whakatōhea.

“He iwi pohara tātou i tēnei wā. Engari kua riro te whenua engari kei waho nei nā ko te moana. Ko te moana kei reira pea he oranga mō tātou Te Whakatōhea.”

Ka hanga te kamupene o McMullen me Wing i te kaipuke, e toru ira rua miriona tāra te utu mō te pāmu ahumoana kūtai o Te Whakatōhea.

“We've got a real deep respect for Whakatōhea Mussels and what Whakatōhea Māori Trust Board are doing in bringing on their people in their area,” i mea atu i te tumu whakarae o McMullen me Wing, i a Michael Eaglen.

“And we've watched the way the community is deeply involved in what Whakatōhea Mussels is doing.”

Nō te tau rua mano mā whā i whakatū ai te pāmu ahuwheua o Whakatōhea. e ono mano e waru rau heketea tōna rahi, e waru kiromita te tawhiti ki te takutai o Ōpōtiki. E rima tekau mā whā ōrau o te pāmu kei te Poari Māori o Te Whakatōhea, kei ngā pakihi i te hapori te toenga o ngā hea.

“With the marine farm performing as well as it has been,” i korero atu i te Tumu Whakarae o Whakatohea Mussels, i a Peter Vitasovich.

“Our tonnage is growing, increasing, it's time we need another boat to support the growth.”

Ka whakangunguhia ngā taiohi tokoono, tekau mā ono ki te tekau mā waru tau te pakeke ki ngā pukenga hanga mētera, mahi hangahanga anō hoki. Mā ngēnei rātou e hanga ai te kaipuke keri kutai.

“Koinā te moemoeā kia whiwhi mahi ai ngā tamariki, mokopuna o Te Whakatōhea, e ngā mokopuna o te hunga e noho ana i konei, ahakoa he Pākehā, he Māori,” i mea atu i a Edwards.

Ka kī atu i a Vitasovich, “If we can train the young people and get involved in building this new boat. One day we want them back here to actually repair and do work on these boats.”

Kua tīmata te rapu kaimahi taiohi. E matapae ana ka oti te hanga o te kaipuke hei te marama o Mahuru ā tērā tau.