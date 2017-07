Ka iri a Mavis Mullins ki te taha o Te Kirihaehae Te Puea Hērangi ki te whare o ngā kaipakihi rongonui o Aotearoa

Ka iri a Mavis Mullins ki te whare o ngā kaipakihi rongonui o Aotearoa, ko ia, ā, ko Te Puea Herangi anake ngā wahine Māori kua eke ki tēnei taumata. Kua rere mai ētahi kaumātua o Whanganui kia whakanui i tēnei whiwhinga ōna.

Ko ēnei ngā reo maioha te whānau o Mavis Mullins, ā kō ake nei tēnei wahine Māori ka whakarangatira ki te whare o ngā kaipakihi rongonui o Aotearoa

Ko tā tētahi kuia o Ngā Paerangi, o Te Atihaunui a Papārangi a Merekānara Huwyler, "He hōnore mātou Ngā Paerangi, kua ūhia mai tēnei taonga i runga i tō tātou kōtiro a Mavis."

Ko ia te wahine Māori tuarua kia eke ki tēnei taumata, ko te tuatahi ko Te Kirihaehae Te Puea Hērangi, i riro i a ia tēnei hōnore i te tau kotahi mano e iwa rau iwa tekau mā waru.

E ai ki a Ina Whanarere no te marae o Kaiwhaiki, "E kore te kūmara e kōrero mo tōna ake reka i te mea ko ia ko ahau ko ahau ko ia, otirā he tauira tino motuhake mo mātou."

Nō te kunenga mai o te pakihi kuti hipi o tōna whānau Paewai ki tēnei wā,

ko tā Mavis, nā te puku mahi ka angitū te tangata i te āo kaipakihi. "It's about passion it's about the commitment it's about people it's about all of those things, business is fun anyone can do it but it's a long haul."

Ko tā tētahi kaumātua o Ngā Paerangi, Ngāti Hinearo, Ngāti Tuera me Ngāti Tūpoho, a Wipaki Peeti, "I tērā wā ko tērā whānau o Paewai nō reira tēnei te mihi atu, ki te whānau Paewai."

Ko tā Mavis Mullens, "Don't forget whanau, you don't want to get to the end of the journey a successful person without your whanau."

Ka pōhiritia ngā rangatira o te ao kaipakihi ki te whare o ngā kaipakihi rongonui o Aotearoa hei te pō nei.