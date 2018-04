Ka hui te hapori o Hato Petera ki te whakaora i te kura

Kei te whakakotahi te hapori o Hato Petera me te hiahia kia huaki tonu ngā kuaha ā tō rātou kura. Heoi anō kua puta te whakatau a te Minita Take Mātauranga, a Chris Hipkins kia timata te taha whakawhitiwhiti kōrero ki te whakakati i ōna kuaha.

E īnoi ana te whānau whānui o Hato Petera kia ora tonu tō rātou kura.

"We just want to call this hui to see if we have the support to find solutions, ki te whakatū, ki te whakaora i a Hato Petera."

I tae tawhiti mai ngā tauira o mua i Tauranga, i Te Tai Tokerau anō hoki kia hui tahi ai rātou ki te marae o Te Kamaka, ā, ko te whāinga, ko te hanga rautaki.

E ai kit e heamana o mua o te pōari o te kura, ki a Mate Webb, "Me āta tirohia ki ētahi rautaki kia tāea te anga whakamua."

I tūwhera tuatahi ai ngā tatau o Hato Pētera i te tau kotahi mano iwa rau rua tekau mā waru. Kua mimiti haere te rēhita, ā, kotahi anake te tauira e kuraina ana ki reira.

E ai ki a Webb, i karangahia te hui e te hunga rangatahi, ā, mā rātou pea te kura e whakaora.

"Me waihotia ki ngā rangatahi hei kawe i tēnei kaupapa i te mea he tino koi a rātou hinengaro, ā, kei te titiro whānui, whakamua rā rātou i tēnei ao."

E ai ki te Mīnita Take Mātauranga, ki a Chris Hipkins, kua mana te whakatau kia tīmata ai ngā hui ki te aukati i te whakaaetanga tāuke o te kura, ā, ka mutu ngā whakawhitinga kōrero hei te tekau mā whā o Haratua.

I te tutukitanga o ngā tikanga hui atu, ka tuhi Te Tāhūhū o Te Mātauranga i tētahi rīpoata, ā, ka puta te whakatau mehemea ae, kāo rānei ka whakakorengia, te whakaaetanga tāuke o te kura.