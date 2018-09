Ka āta tirotiro ngā marae o Waikato-Tainui ki ngā tikanga me te ture o ngā tangihana

E āta tirotiro ana ngā marae o Waikato-Tainui i ngā tikanga me ngā kawa i te tūpāpāku kua mate ohorere me ngā whakahaere tangihana. Hei tā te hiamana o Ngaa Marae Toopu, hei tā Brad Totorewa he wānanga kia hīkoi ngātahi ai te tikanga me te ture.

Hei tā Totorewa kāore he whakatoihara tō tēnei mea te mate.

“He hiahia nō ngā kaitiaki o te maunga o Taupiri, otirā me te kāhui keri rua tūpāpaku me ō rātou māharahara, mānukanuka rānei te āhuatanga ki ngā momo mate o te wā me ngā momo tikanga hōu e puta mai ana i te wā o te nehu,” i mea atu ia, “e noho mārama ai te iwi.”

Tokomaha tonu ngā Māori e mate ohorere ana whērā i te whakamomori, te kōhuru, te aituā rori me te mate ohorere moroitiiti.

Ko te whai māramatanga ki tā te ture tirohanga tētehi mea nui.

“Ko ētehi kāore e mōhio te tikanga i roto i wā o te mate,” i kī atu a tāriana Wayne Panapa o te tari pirihmana o Waikato.

“Ka kōrero mai kia haere ngā Pākehā porihimana ki te whare kei te pukuriri tō tātou nei iwi i tēnei wā, ko te whakaaro he tangohia te tūpāpaku nē.”

Nō tērā rau tau e whitu tekau mā waru i whakatōpū ai a Te Arikinui Te Ataairangi Kaahu i ngā marae katoa o Waikato-Tainui i te maru o Ngaa Marae Toopu hei tūarā kaitiaki mō Te Kiingitanga.

“He tapu tēnei mea te mate,” te kupu a te kuia nō Ngāti Maniapoto a Rovina Maniapoto.

“Kei roto ka hea nā ngā tikanga, ahakoa kua mate te tangata, e kī ana ō tātou tūpuna ka mate te tangata. Nō reira ko te pātai, pēwhea ai e whakatūpato mō ngā reanga o āpōpō.”

“Ko ngā kākahu taratara e kōrero mai nā ka tae ki tērā wā mā tēnei wānanga anō te iwi e āta whakawhanake ki ngā pukenga, ki ngā huarahi e māmā ai tēnei āhuatanga te mate,” i mea atu a Totorewa.

Hei whakakapinga, ka whakatōpū atu te huinga ki te taketake o te maunga o Taupiri hei āta wānanga i ngā tikanga o te nehutanga me te ture.