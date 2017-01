Jojo Waaka - Entertainer and comedian mourned

Kua whakahokia te tūpapaku o Jojo Waaka ki tōna tipuna whare i Te Takinga marae, ki reira tangihia ai. E rua tekau ma ono tau te pakeke o tenei puhi o Te Arawa ka hinga ohorere ki Rotorua inanahi nei, he tata ki te rua marama i muri mai i te hinganga o tōna pāpā o Te Napi Tutewehiwehi Waaka. Kei a Mere McLean ngā whakamārama.

Tata ki te rima rau ngā tāngata kua whakarauika mai ki te tuku poroporoaki i a Jojo Waaka.

Hei tā Muriwai Ihakara (Te Arawa), “Anei rā, ko tana waka hapū a Hōhōwai kua tīkoki, ko totohu noa, ā, me te mātau ake o te motu, kotahi mārama ki muri, ko tana pāpā whai muri ko Te Uru o Te Whetu, ā, ko totohu, kua tīkoki.”

E mōhio whānuitia nei a Jojo mo tōna tū ki te whakangahau i te minenga, ā, he tūahuatanga i toko ake ki runga i tēnei marae, a Te Takinga.

Ko tā Raimona Pene (Ngāti Pikiao, Te Arawa), “He rerewhaiti! Koira anō tētahi kupu o te kainga nei, he tinihanga, he nukurau, ā, he wahine atamai, engari ko te painga o te tuahine nei kāre au i rongo i ngā kōrero kino i puta i a ia.”

E rua tekau ma whitu tau te pakeke o Jojo. heoi kua tae atu ia ki te taha o tōna pāpā ko tōna mate e rongohia tonu nei ki tēnei hapori.

Hei tā Ihakara (Te Arawa), “Koia i whai te ahuatanga o tōna pāpā, tangata ngahau, tangata whakakata, tangata, tērā atu ahuatanga o te koroua nei a Napi i a ia.”

Hei te Rāhina ka whakangaro atu a Jojo Waaka, timata ai tōna karanga hei te tekau mā tahi karaka o ngā haora.