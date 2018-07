James Rolleston - Ko Kawe ki runga i a Shortland Street

E pārekareka katoa ana a James Rolleston i tana whai tūranga mahi i roto i te whakaari rongonui o Aotearoa a Shortland Street. E maia ana te uri nei o Te Whakatōhea i tana ahunga whakamua atu i te tukinga waka, i tata whakamutua ai ana mahi hei kai-whakaari i tērā tau.

He kanohi nō ngā pikitia nui, ka hono nei ki te kāhui motuhake o Shortland Street i raro i te ingoa o Kawe.

Ko tā Rolleston mo tana kiripuaki a Kawe, "He tangata pai a Kawe ā ngākau nei, he nui ana hapa ā kua tae mai ia ki Ferndale ki te tahuri i tana oranga mo te painga atu me te ngana kia whaia i ngā hua pai."

Ko tā te tuatangata o Rolleston, he tahuri i tana huarahi mō te painga atu, mā te toutou anō i te aroha ki tana hoa o mua ki a Tākuta Esther Samuels, "He hītori ki waenga i a Kawe rāua ko Esther ā e whai ana rāua i te aroha i a rāua i ngā wa o mua."

Mai i Boy ki Darklands, Good Bye Porky Pie ki te kiripuaki a Jordan o te kiriata Breaker Uppers, ko tā Rolleston ko te tere o tana turanga mahi hōu e pokea ana,"He tino rerekē na te tere o ngā mahi, i roto i ngā mahi kiriata he nui te wa kia ako i ngā rārangi kupu me etahi atu mahi engari ki Shortland Street me eke te kōunga o ngā mahi i ngā wa katoa, me mōhio ka tika ki o rārangi kupu, ā he nui ngā wāhanga kōrero me whakaoti ai au."

I te tau rua mano tekau ma ono i hamenetia ia i te tukinga o tana waka ki tētahi piriti. Na te taikaha o te tukinga i whakararu ai te taha whakahaere o tana roro.

Ko tā Rolleston anō, "Kei raro au e putu ana hēoi he pai tonu. Ko ngā mahi whakāri nei he pai mo te taha whakahaere o taku roro, ā me whakamahia au i taku roro i ngā wa katoa. Kei te waiā haere au ki ngā mahi, i ētahi rā i taku hokinga ki te kāinga ka ruha ka wherū hoki au ko te hiahia kia moe, engari e kaha tonu au."

Ahakoa ngā aupiki me ngā auheke, ko te mahi tahi me Jayden Tangira rāua ko Tane Williams kua tau pai ia i tana turanga mahi.

I whakakōpani a Rolleston me tēnei kōrero, "Ae ra ka tika, i whakātuhia e rāua i te āhua o ngā mahi, kua tino awhina rāua i ahau kia pai taku noho. Kaore au i matapae kia tae au ki konei."

Ko tā Rolleston he pai ki a ia te noho ngātahi o te whānau o Shortland Street, ā, kaore ia i te mōhio ka hia tōna roa ki te whakaaturanga heoi ka whakapau ia i tana katoa kia eke ia ki ngā taumata.