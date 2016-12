Iwi work with Victoria University to lift Māori academic success

He kawenata whakaae kātahi anō ka waitohua e Te Whare Wānanga o Wikitōria me ngā iwi, rōpu Māori hoki, he tekau mā rua te nui. He ahunga i tāna whai whakapai ake i te angitū o te Māori i te Matauranga. Ko te ito o ngā whakaaetanga, he whakarahi i ngā ākonga Māori ka piri, ka whakapōtaehia, ā, he whakakaha ake i ngā hononga o te wānanga ki ngā iwi, hapori Māori.

I whakatuwhera te hōtaka Taihonoa i te huritau toru tekau o Te Herenga Waka Marae, ā tekau ma rua o nga iwi I tae atu ki te hainatia i nga pepa whakae o te kaupapa nei.

E ai ki tētahi Ahorangi o Te Whare Wānanga o Wikitoria a Rawinia Higgins, “Ehara i te mea ka hoatu i te toru mano, i te kotahi mano ranei te takau mano rānei, kei a te iwi tonu te mana ki te kii, anei wa matou putea mo te karahipi, anei o matou hiahia, ko te waahi o te whare wananga he taparahia i te rahinga o tēna.”

Kua tūhono atu Te Rūnanga-ā-Iwi o Ngāpuhi, Maniapoto Māori Trust Board, Ruapuha-Uekaha Hapū Trust me ētahi atu ki te kaupapa nei. Ko te whainga kia whānui ake ngā pūkenga me ngā whiwhinga o ngāi Māori, mō te painga atu o ngā iwi me ngā hapori Māori. E ai ki tētahi o ngā kaiwhakawhiwhi i te karahipi nei a Elijah Pue, mā ēnei karahipi, ka māmā ake te whai i te mātauranga ki te Whare Wānanga.

E ai ki tētahi Kaiwhiwhi karahipi a Elijah Pue, “He korero pea tenei ki nga uri i tipu ake ana ka taea e ratou te haeremai ki roto ti tetahi whare wanaga hei painga mōna, otira mo tona iwi, noreira mo te whare wanaga he painga mo ratou te whakaako i tetahi tauira maori no kona.”

He whānui te toro o ngā karahipi nei, ka tāea te whāngai pūtea ki ngā whai o ngā marau motuhake, ngā wāhi noho mō ngā ākonga, te tautoko rānei ngā ākonga, ko rātau te tuatahi o te whānau ki te haere ki te Whare Wānanga. Ko tā Rawinia, ko te whāngai kia maha ake ngā Māori e whai ana i te mātauranga ki tēnei taumata, ki te hāpai hoki i o rātau iwi, a haere ake nei.

“Ko tetahi o nga tino whainga i roto i te rautaki o te wharewanaga, kia piki ake. ko ta matou korero mo tena kia kimi i te kotahi mano akona maori kia kuhu mai ki roto i te whare wananga,” hei tā Prof Higgins

Ka whāngaihia e te Whare Wānanga o Wikitōria he $250,000 ki te kaupapa nei ia tau. A kei te kaha tonu tā rātau rapu i ngā rōpū Māori ki te mahi tahi ko tō rātau taha.