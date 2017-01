Iwi warn about Crown's approach to over-lapping settlements

E toru ngā iwi o Te Ika a Māui kei te tohe i ngā mahi whakatau a te kāwanatanga i ngā kerēme whai pānga a ētahi iwi ki rohe kē. E whakapono ana a Ngāi Te Rangi, a Ngāti Whātua ki Ōrākei, rātou ko Ngāti Ranginui, kei te hē kē ēnei mahi a te Karauna, ā, me noho matua mai ko te mana whenua i roto i ngā tikanga whakatau kerēme.

Kua tae mai a Ngāti Whatua Orakei ki te whāngai i o rātou mōhiotanga e pā ana ki ngā mahi whakatau a te kāwanatanga i ngā kerēme whai pānga a ētahi iwi ki rohe kē.

Hei tā te Mangai o Ngāti Whatua ki Orakei a Taiha Hawke, “Me tupato ngā iwi katoa, rātou kua tau i ngā kereme, rātou kāre ano kia tau i ngā kereme, nō te mea, mehemea ki te kore a Ngāti Whātua e wikitoria i roto i ngā kawena kei mua i te aroaro o te whare kōti, ka raru ngā iwi katoa.”

I hui ngātahi a Ngāti Whatua Orakei i te taha o ngā māngai o Ngāi Te Rangi me Ngāti Ranginui ki Tauranga. Ko te hiahia a Ngāi Te Rangi kia pakanga ki ngā iwi o Hauraki mō o rātou tikanga ki ngā wai o Tauranga, ahakoa kua haina kē tētahi whakataunga whakaae i waenga i a Hauraki me te karauna. Na whai anō te whakahau a to rātou heamana a Charlie Tawhito, me kaua te karauna e whakahaere i ngā kōrero.

E ai kit e Heamana o Ngāi Te Rangi a Charlie Tawhiao, “Ko te mea tika mā mātou e kōrero ana ki tērā iwi mo ā rātou hiahia ki roto o Tauranga moana. I te mea, kāre mātou e whakaae ana mā te karauna e whakarite ai tērā kōrero i waenga i ngā iwi.”

I whakaae ngā iwi i tēnei rā kei te hē ngā whakaritenga e pā ana ki ngā tukinga ā iwi ki roto i ngā whakataunga kereme tiriti, hei reira tipu ai te ngākau rua ki waenga i ngā iwi.

“Kāre e kore ka tae tēnei ngānara ki runga i nga iwi kātoa huri noa I te motu!”

Ko tā Ngai Te Rangi aronga kia hui tahi rātou me Waikato, Tainui hei whakaara ake anō ētahi kōrero hou mo tēnei take.