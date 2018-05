I whakarewahia e Makitārana he rarangi kai i te reo Māori

Kua whakamāoritia ngā rārangi kai o Makitānara ki Heretaunga, he tuatahitanga i Aotearoa, ko te mauhere rautaki kia horapa aua rārangi kai ki ngā Makitānara katoa i Te Matau a Māui.

"It's amazing it really is amazing and as i said it's a first and we're all embracing it," says Carmel Berghan, operations manager Hawke's Bay.

Ētahi noa iho o ngā ingoa kai kua whakamāoritia ki tēnei kaari, he rauemi mā ngā kaihoko kai e hiahia ana ki te tuku i te reo.

"Miharo rawa atu ki te rongo i te reo Māori, he tino pai ki te kite " tā Tom Kupa.

Koinei te wharekai e aro nuitia ana e te hunga o Te Matau a Māui, he tekau mā toru mano ngā tāngata e kuhu mai nei ia wiki.



"Kia kaha ae, kia kaha tātou ki te hiki i te manuka," tā Cindy Mareikura, he kaimahi Makitānara.

He ono tekau ōrau o āna kaimahi kōtahi rau rua tekau he Māori heoi kei te ngana te katoa ki te ako i ngā kupu hōu.

"E āmaimai ana ētahi o ngā kaimahi, heoi i rongo au i a rātou e parakatihi ana ki te whakahua i ngā kupu, kei te katakata rātou heoi e ngana ana rātou katoa ki te mahi i te mahi," tā Berghan.

Ko te mahere kia whakarite aua rāranga kai ki ngā Makitānara katoa i Te Matau a Māui, ara, ki Ahuriri, Taradale me Maungawharau.