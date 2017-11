I whakanuia ngā kaituhi Māori ngā kairipoata Māori ano hoki i ngā tohu whakawhiwhi Nga Kupu Ora o Te Kunenga ki Purehuroa i Pōneke i tēra pō.

Koinei te tohu ā-motu tuarua mo Renee Kahukura Iosefa, kairipoata o Native Affairs.

"For me, this is just the icing on the cake for the past ten years of doing this mahi."

Mo tāna ripoata motuhake i whākina ai te kaikiri o tētahi koromatua o mua.

Na tēnei ripoata hoki ia i riro ai ki te tohu Kairipoata Māori ki nga tohu Auraki a motu o Canon.

"He honore nui whakahirahira tēnei mōku ake mo tōku whānau heoi ano mo taku whānau o Whākaata Māori, o Native Affairs mo Te Kāea hoki."

Ka riro i a Wena Harawira Te Tohu a Tanara Whairiri Kitawhiti Ngata mo tana ngākau nui ki te kaupapa.

"I whakaaro ake ahau mo te hunga kua mate kē, mo te hunga kua rītaia kē, kaore ano au kia mutu taku mahi! Heoi ano kei te mahara ake ki te kaupapa o taua tohu, ara ko ngā mahi nunui; mo te iwi Māori te take, mo te reo Māori te take mo o tātou kōrero te take."

Ko Maiki Sherman tēra kairipoata o-mua o Newhub i whiwhi te tohu reo Māori.