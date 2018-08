I whakakao mai tētahi hapori ki te awhina i tētahi whānau.

Kei te whakakotahi te hapoti o Whanganui hei taunaki, tuku taonga hoki ki tētahi whānau kua pākia o rātou taputapu e ngā maikuku o Hinemahuika. E manawanui ana te whānau ki te taunaki a ngā kaituku taonga pēnei i te kohanga reo, kura kaupapa me ngā rōpū tuku aroha.

E titia tonu ana te tākerehaia ki tēnei māmā e tokoono āna tamariki.

Ko tā te māmā o te whānau a Leaniva Uruamo, "Koira te wa i whakapā mai te āmaimai i runga i te whakāro e kore taea e au te ārai atu i te ahi ā i kii atu au ki taku tamaiti e tama tikina o teina whakaputa atu ki waho i te whare, katahi i kii atu au ki taku tamāhine piki whakarunga i te arawhata tikina i a Tori e moe tonu ana i te moenga ka whakautua taku tamāhine kei hea to waea pukoro ka taea te waea atu ki ngā rātonga awhina ka whakahoki au kua pau katoa te wa katahi ia ka piki i te arawhata ka tikina i a Tori ka whakaputa atu. Kātahi ka kii mai a Isley kis horo māmā e kore taea e koe te ārai atu i te ahi."

I roto i ngā haora rua tekau ma wha i whakakao mai te hapori katoa ki te awhina.

Ko te te pāpā o te whānau a Jamie Uruamo, "Kua haukerekere matou i te nui o te tautoko o te hapori, mai i ngā kura, mai i ngā iwi katoa o Whanganui, me te hunga kaore e paku mōhio mai ki a mātou, me te hunga ka tu i te rori me a rātou waka ki te awhi me te tuku mai i ētahi kōrero akiaki whakatenatena hoki, i tā koha mai ētahi koha, kākahu, kai, i whakatuwhera ngā tatau o ō rātou kāinga ma mātou. Kaore anō māua ko taku hoa wāhine kia whēako mai i tētahi hapori pēnei, he nui te awhi he nui te aroha mai i te hapori katoa."

Kei te kāinga a Leaniva me ana tamariki tokotoru i te wa i tahuna te ahi i te ata o te Raapa. I te mahi tana hoa tāne a Jamie i taua wa. I whai awhina rātou i tētahi kura i tu atu ana i to rātou whare.

Ko tā Shaylee Pirere Smith, "Ko ngā kaimahi o Te Kura o Te Kaihau ā Kupe i haria mai ētahi kākahu ma te māmā kihai i whai kākahu mōna i taua wa o te ahi, he mea atāhua te kite i te hunga e awhina ana me te hoatu a rātou kākahu i a rātou tuara mo tēnei whānau."

Ko te Te Minita Māori o Te Taihauāuru a Adrian Rurawhe, "He tohu tēnei o te kaha tautoko kei roto i tēnei hapori o Whanganui mo ngā whānau he rawe te kite i te whānuitanga o te hunga tautoko ārōpu, ā wāhi mahi, ā whānau hoki."

E ngana haere ana Te Ope Whakaora o Aotearoa kia whai kāinga hōu ma te whānau Uruamo.