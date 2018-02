I raru tētahi tangihana nā runga i ngā whakatewhanga a ngā pirihimana

I raru ngā whakahaere mo te rā nehu o tētahi o ngā rangatira pakeke na runga i ngā whakatewhatewha mō te matenga o tētahi wahine ki Huria Marae, ki Tauranga. Rere ana ngā roimata me te hūpe ki runga i te marae o Huria, katahi pā te raru i te taenga atu o ngā pirihimana ki te whakatewha i tētahi mate ohorere.

Hei ko tā Hemoata Willison, te kaikōrero mo te whānau, “I tāpukehia mātou i to mātou koroua, kua hoki mai te urupā, he wā pouri tēnei mo mātou, kua moe a Morehu Ngātoko Rahipere. Iwa tekau te pakeke o pāpā, i tēnei rā nō ngā te rā, ā, ko te mea kua moe ia ahakoa ngā whakawhiu o te wā.”

I raru te tangihanga o Morehu Ngatoko Rahipere na runga i ngā whakatewhanga o tetahi wahine ki te wharekai, e toru tekau mā whitu tau te pakeke. He mate ika huirua e tihaehae i te manawa o te whanau, i a rātou e whakamaumahara i te taonga o mate o Tauranga moana.

Mo Willie Te Aho, “he koroua hūmarie, he koroua tautoko marika i te kingitanga, he koroua tautoko i te whakataunga e pā ana ki te raupatu o Tauranga Moana, ā, he tangata ngāwari, he tangata tauawhi i a mātou, i te wā i whakatauhia ngā kereme, koia taku tuara, nō reira i hara mai au ki tēnei Marae i roto i taua whare, ana, ka hāmenetia e ia taku tūnga hei lead negotiator mo ngā hapū o Ngāti Ranginui, na reira ngākaunui au ki tēnei koroua, ka nui taku aroha mōna”.

Kua rāhui mai te wharekai me te kīhini ā, kua noho hei wāhi ō mate. Ka kawe ake te hakari ki Wairoa Marae. Hei tā Hemoata Willison anō, “he tikanga kei roto i ngā whakahaere, tērā pea he wā tēnei mo mātou te whānau ki te whakakotahi anō i a mātou ki Wairoa, nō reira te māmā o taku pāpā nō reira hei te whakanui mātou i a ia me te iwi o Wairoa ko ngā tūhonotanga i haria mātou i a pāpā ki reira mo te pō kotahi, kua hoki anō mātou ki reira mo te hakari.

I ngā pirihimana e mahi ana, kua tū tētahi tangata ki mua i te kōti, heoi kua kapia nga waha o te whānau e te ture. He taane, e rua tekau mā tahi tau te pakeke i tū ki mua i te kōti o Tauranga mo te kōhuru. Ka mauherehia aia kia tū anō ki mua i te kooti hei te tuawhitu o Poutu te rangi.