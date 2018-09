I puta mai ai te kōpae reo Māori hōu a Te Kākano

He kōpae reo Māori hōu kua rewa ake ki ngā pae hoko ko Te Kākano. He rangatahi Māori te reo waiata o tēnei kōpae e mea nei ko te waha i te kākano i ruia mai i Rangiātea te hiringa matua mō rātou.

Ka tioro ake ā te iti rearea ka tau ki te kōmata o te rākau.

Ko tā kaiwaiata a Pere Wihongi, "E tika ana te kōrero tūturu he kākano, he kākano tēnei i whakatōria e Ani-Piki e Ngātapa mā, otira he kākano i āta ringihia ki ngā wai o Te Māngai Pāho, otira i tukua mai ngā hīhī o Sonz of Zion No Filters Studio, kia puta mai kia tipu matomato mai ko ēnei waiata hōu."

E rikarika ana ngā kaiwaiata nei i tā rātou reo hōu.

Ko tā Wihongi anō, "ko tēnei kohinga waiata he rerekē rawa nā runga anō i te mea he wairua auaha, ehara i te mea e whai ana i te 'Pop' nē te pop music engari e whai ana i te auahatanga o tēnei mea te waiata Māori."

Ko Tōrea te waiata i titongia e Pere ā e kōrero ana mo te poto o te wa kei ā te tangata ki te whakatutuki moemoeā, "kia whakatenatena i te hunga whakarongo mo te poto o te wa nē, mo te poto o te wa ki te whakatutuki moemoeā. Rite tonu ki te Tōrea arā ka whati te tai ka pao ko te Tōrea ka haere ki te kohi kai engari ka timu mai te tai e kore ia e wātea kia kohi i ēnā hua."

Ko te pēne rekereke Sonz of Zion ko rātou tonu ko No Filters Studios na rātou te kōpae i whakaputa.

I whakakōpani ai a Wihongi me tēnei kōrero, "aku mahi katoa i roto i te ao puoro e mōhio ana au ko ēnei tama a Hiona he tama e kaha ana ki te āki i te iwi Māori otira i te ao puoro Māori tonu."

Kei Spotify me ITunes ēnei kohinga waiata katoa, e whakapono ana ngā kaiwaiata i te pitomata o tēnei kōpae ka horapa whānui ā ka noho noa ki te ao auraki hoki.