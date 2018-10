I hāminetia e Tākuta Joseph Williams mō āna mahi pai.

Ko Tākuta Joseph Williams e whakatātare ana, i hāminetia e ia i te Manatu Hauora ō Aotearoa mō ōna whakamahinga i ana mahere whakapakari pātū. I whakarewa ai tēnei take i ngā amuamu i te tokorua o ngā Tākuta Kiri. Kua huri koaro ā Williams ki ngā rongoa auraki ki te whai i ōna ake mahere.

I kō atu i te whitu tekau mano tāngata e harehare ana me ētahi atu e mate kiri ana i roto i āna mahi katoa ā kīhai he amuamu i tau ki ā ia.

Ko tā Williams kōrero, "āe i auhi au he pukuriri pea te kupu tika, ā i te wa i noho ai mātou i te taraipūnara, i waihanga mai te taraipūnara i te kaunihera, ko rātou tonu ka kowhiri ko wai ka tu i te kaunihera ā katahi i te wa i noho ai mātou ki te kōti i mōhio marika ahau kua hamine kētia ahau e te kaunihera."

Ko tana mahere whakapakari pātū e karo ana i te kai whakamumura, pūtaiaki matakupenga hoki. Engari inaianei ko tā te kaunihera Manatu Hauora e kore ēnei mahere e whakahaumaru ana ā kua rāhuitia i ētahi i ana mahi.

Ko tā Williams anō, "ko tā rātou kia whakaiti iho i tūtohu i te rongoa pūtaiaki mā ngā tamariki heke iho i te tekau mā rua te pakeke ā koira mākūare noa e whai nei i mua i te whakatau ā te kaunihera.

Tata ki te rua tekau paihēneti o te hunga ririki ki Aotearoa ka pāngia e te mate harehare, ā e pā kaha ana ki ngā tamariki Māori pasifika hoki. Kua whai manawa tau te tokomaha i ngā mahere a Tākuta Williams.

Ko tā tētahi o ngā turoro, "he mahanga aku teina i kaha pāngia e te mate harehare ki ā rāua mai rā no, i whai mātou i ngā katoa engari auare ake, i mōhio mai tōku māmā i te tākuta nei koira te take i piki te ora ki aku teina he pai katoa ā rāua kiri inaianei koira hoki te take i haria mai e au i taku tamāhine."

Inā te kaha tautoko ā te hapori mō tēnei kaiwhakaora, he pitihana kei te haere hei whakamā i tana īngoa, atu i te toru mano whitu rau kua hainatia i tēnei ahiahi tonu.