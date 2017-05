Horowhenua College recognised in PM's Academic Excellence Awards

Ko ngā ākonga o Te Kura Tuarua o Horowhenua kei te eke ki ngā taumata mātauranga o te motu, nā runga i tana kaupapa ako, e kīa nei, ko Rangatahi Ora. Ināianei, ko taua kaupapa rā kua tohua ki ngā whiringa whakamutunga mo tētahi tohu tiketike, arā mō te Tohu Mātauranga Hiranga a te Pirimia.

He tauira Māori e eke ana ki te taumata ikeike hei Maori. Koinei ngā kupu kua titia ki te ngākau o ngā tauira o Rangatahi Ora

Hei tā te Tumuaki a Grant Congdon, “We’re seeing that our students who get an understanding of who they are and where they come from and where they’re going. Their academic results have risen spectacularly.”

E eke ana ngā tauira o te Kāreti o Horowhenua ki ngā tihi teitei i ngā momo akoranga maha, ā, nā Rangatahi Ora i eke ai rātou ki ngā taumata ā-motu. Hei tā te tumuaki tā Grant Congdon, nā te kaupapa i piki ai ngā hua mātauranga a ngā tauira katoa.

Hei tā tētahi Tauira mai Te Kura Tuarua o Horowhenua a Raiha Kiriona, “For me, it’s just a whānau inside of college. When I came in at year 9 I was one of the shyest kids at school and Rangatahi Ora has helped me to become who I am today.”

Ko te kāreti tētahi o nga kura tekau mā whā i whiria ake i ngā kura tahi rau whā tekau o te motu, hei whiringa o runga e whā ki te tohu Excellency in Engaging. Ko ia te kura motuhake o ngā kura o te Whanganui a Tara kua whiria mō te taumata whakamutunga.

E ai ki te Kaiako o Rangatahi Ora a Chris Wilton, E waru nga tau kua pahure i timata he mea its, he whanau iti. Ia tau ia tau i piki nga name o te whanau noreira he tino kaha matou inaianei

Hei tā Congdon, “It’s a sense of not feeling like someone in a foreign environment. Its feeling like they can be who they are naturally who they are in an environment where it’s valued and supported.”

Ka tae atu ngā kaiwhakawā e toru, me nga māngai o te ao akoranga ki te kura mo te rangi kotahi hei tēra mārama, ā ka whakapuaki ngā hua hei te mutunga o te marama o Pipiri.