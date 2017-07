"Horekau he take o ngā tūru Māori, ki a ngai Māori."- Winitana

"Horekau he take o ngā tūru Māori, ki a ngai Māori." koinei te whakatau ake a te mema pāremata o Northland, te kaiārahi anō hoki o te rōpū NZ First, ki te hui ā-tau a te rōpū ki Tāmaki Makaurau.

Ō atu ana a Winitana ki te whare, kii katoa ana i ngā mema o Aotearoa Tuatahi.

Tā te kaiarahi o Aotearoa Tuatahi, i a Winitana, "I ēnei rā nei, ko te nuinga o Ngāi Māori kahore i te rehita Māori, kei te rehita Pākeha kē...Horekau he take o ngā tūru Māori, ki a ngai Māori."

Ki tana kauhau ki te hui a tau rua tekau mā whā, i tū ki Te Whare Tapere o Vodafone i Manukau, ka mea ake te kaiarahi, he rite tonu ngā hiahia a te Māori ki te katoa o Niu Tireni.

Tā Winitana, "E whā ngā kaupapa kei te hiahia e te Māori. Ko ngā whare, ko te utu māma ki ngā ratonga hauora, ko tētahi ara mātauranga e āhei ai te tamati te eke i ngā taumata, ko te tuawhā, ko ngā tūranga mahi me ngā moni e tika ana. Koinā anō te hiahia a te Māori, koinā anō hoki te hiahia a te katoa."

Engari, he rerekē te whakahoki a te tangata ki tā Winitana e mea ana, "Horekau he take o ngā tūru Māori, ki a ngai Māori."

Tā Shane Te Pou, tētahi i haere ki te whakarongo, "Kei te whakapono au, ki te hiahia tonu te Māori ki ngā tūru Māori, me mau tonu e mātou ngā tūru Māori. Engari kei te kite ake i te whatanuku o ngāi Māori ki ngā tūru Pākeha, ā, ki reira werohia ngā pāti Pākeha kia whai i ngā kaitono Māori ki ō rātou rārangi kaitōrangapū, ā, kia wikitōria anō hoki e rātou ērā tūru Pākeha. Na, ko tērā whakaaro tonu, kei te kitea whānuitia."

Tā Lynn Paraone, tētahi o ngā Wātene Māori o Aotearoa, "Pai tēnā, horekau he raruraru. Nātemea te nuinga o ngā Māori horekau he Māori. Te nuinga o ngā Māori he urban Māori, he noho tāone."

Tā Jeff Tukua, tētahi o ngā mema o Aotearoa Tuatahi, "Tōnā ake kōrero tēna, e pēnei mai ana a Maanu mā me uru atu ngā Māori ki roto i te whare pāremata."

Engari, ahakoa ngā kōrero i puta, kahore he aha ki a Winitana.

Tā Winitana, "Ka rerekē i a mātou te whainga o ngā kōwhiringa, ā, ka tau ko mātou hei Kāwana."

E iwa ngā wiki, kia tae mai te rangi kōwhiringa. Whā tekau tau a Winitana iaianei e takahi ana i te ao tōrangapū, ā, kahore ai ia mō te tuohu noa.