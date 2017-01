Kua hinga a Tama Nikora, he heamana o mua o te pōari Māori o Tūhoe Waikaremoana i Rotorua inanahi, waru tekau mā wha ōna tau ka mate.

I kōkiri whakamua a Tama Nikora i ngā take whenua mo Tūhoe i ngā tau o te waru tekau ki te iwa tekau. He māngai o mua ia mō te kāhui o te uru Kahikatea. He kairangahau hītori he whakahoki atu a Tama Nikora ki Tauarau Marae, Ruatoki hei tēnei ahiahi. Ka tū tōna rā nehu hei te Rāatu e haere ake nei.