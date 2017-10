Hei tā te Tumuwhakarae o Ngāti Awa me pōti a Ngāi Māori mō ngā tūru Māori

Ngāti Awa a Leonie Simpson, e kore pera ngā kaipōti e kite i te hua o ngā tūru Māori ki roto i te Kaunihera a Rohe o Whakatāne. Hei tāna e mana ai te reo a ngā iwi ki roto i te kaunihera mena ka whai mana hoki ngā tūru.

Ko Te Runanga o Ngāti Awa tētahi o ngā iwi e whitu kei Whakatāne e arataki ana i ngā Māori ki te pōti.

“It’s important our dreams and aspirations are included in any local government decision making.”

I roto i te paihere a te komiti whakahāere o te kaunihera he tuku pātai ki ngā iwi mana whenua me te hapori whānui. Mena ka ea koia nei te tuatahi e whai wāhi ngā tūru Māori ki te Kaunihera a Rohe o Whakatane.

Inanahi nei te koromatua o Whakatāne a Tony Bonne i kōrero mai kia Te Kāea, me whakamana te kawenata mo ngā tūru Māori ki roto i ngā kaunihera huri noa.

“Four years ago there was a referendum which wasn’t successful to establish Māori wards. At that time he was the mayor.”

Ko tā Leonie Simpson, ko tētahi o ngā tino wero mo te iwi ko te arataki i a rātou ki te pōti.

“Voters may not see any benefit to them when they get out to vote. Thant’s what I see in them.”

Ka whakaurua ngā tono mai i ngā iwi, ngā hāpū me te hapori whānui hei te rua tekau mā whitu o Whiringa a Nuku a te rima karaka.