Ko te mātakitaki ā-hapori i te tā-moko e whakamahia ana, he āhuatanga hōu ki Whakatāne. Nā te ringa toi nō Tūhoe, nā Te Haunui Tuna tētahi papamahi wātea i whakatū hei whakanui i a Matariki, hei whakaako hoki i te hapori i roto i ngā kōrero mō ngā taonga tuku iho a Uetonga.

He wheako tā moko kanohi ki te kanohi hōu mā ngā iwi kāinga o Whakatāne

Hei tā Tuna, “Ko te whakapuaki i aku whakaaro e pā ana ki ngā mahi toi, ā, ko te tohatoha i ōku pūkenga ki ngā rangatahi.”

He mea tuatahi te kaupapa auaha nei nā te whare pukapuka o Te Kōputu o Te Whanga a Toi i Whakatāne me ngā whakatairanga i a Matariki, hei whakaatu i ngā ringa rehe o te rohe, hei whakawhanaungatanga mā te hapori.

Hei tā tētahi Kaimahi o Te Whare Pukapuka a Vinny Smith, “People will be able to ask questions and stuff. On another side we've got a couple of tables set up so people can come in and draw with him and practise in the environment about tāmoko. And also he's got a little bit of stuff on the side of his artwork, his perception of our Māori atua.”

I haere atu a Hōhepa Waenga o Te Whānau a Apanui i Rotorua kia whiwhi ai ki tana moko. I kitea e ia ngā mahi toi a Tuna i te pukapuka, nā te tohunga tātai arorangi, nā Rangi Mataamua i tito, ko Matariki, nō tērā marama i rewa ai.

E ai ki a Waenga, Te Whānau-ā-Apanui, “Ko Matariki, ko te whānau o Matariki ētehi whetū tino rongonui ki a tātou te Iwi Māori. Nō reira i te wā i kite au ēnei pikitia, ka hihiri ōku kare ā-roto e pīrangi au ēnei atua me kī i runga i tōku tuarā.”

Hei tā Tuna, “Tētahi o aku wawata ko te tohatoha i ngā pūrākau Māori ki te ao.”

Ko tana tumanako, ka tāngia tētehi pukapuka hōu me ngā ngāna pikitia pene rākau o ngā atua Māori, ā tōna wā.