He Whatukura Tuarua e rere ana ki te taiopenga Kotahitanga o Ngā Iwi o te Ao

Ko Te Ruki Pierce Dunn tētahi o ngā kaiārahi kua tohua kia tū hei māngai Māori ki te taiopenga rangatahi o Te Kotahitanga o Ngā Iwi o te Ao. Ko tāna, mā te tautoko, ka eke te rangatahi ki taumata o angitu.

E wawata ana tēnei rangatahi ki te whakakī i tōna kūmete ki te taiopenga rangatahi o Te Kotahitanga o Ngā Iwi o te Ao. He haerenga i hua ake i runga i te tautoko a tōna whānau, me tōna kura.

"Tino harikoa tino humarie ana ahau na te mea ka tautoko tāku whānau i ahau, i ōku mahi, i ōku wawata kia eke ki ngā taumata."

Ko tā te māmā o Te Ruki, ko tā Te Iwingaro Dunn, inā te mahi he rangatira.

"Pai ma rātou i whakapiki me te toa i ērā atu whakataetae pea me pehea ō momo mahi hei awhi I ētahi atu tāngata."

E ai ki ōna pouako, he pūkenga a Te Ruki ki te ārahi tāngata.

"He is a really influential young man amongst his peers in terms of his character and how he carries himself and simply leading by example."



"His leadership style, what we really admire him for he's very inclusive, everyone and so humble in how he does that."

Ko tā te Ruki e manako ana, kia tū hei tākuta poka uaua, kōiwi hoki. Ko tāna, me whakawhānuihia ake ngā mātanga hauora māori.

"Ko te mea nui hei aha mo ōku teina hei pou mo rātou kia whai i te iti kahurangi."

E haere tahi ana ia me ngā māngai rua tekau mā tahi ki te tāpoi hei te marama o Kohitātea.