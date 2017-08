He whare hou i Kaikohe e wheeke ana ki te whakaheke i ngā tatauranga matenga whakamomori

Kua puare tētahi whare i Kaikohe mō te hunga rangatahi tekau mā rua tau ki te rua tekau mā whā tau te kaumātua, me te hiahia hoki kia kaupare i tēnei mea te mate whakamomori i Te Tai Tokerau.

Tā Aroha Tahere o Te Kōtahitanga e Mahi Kaha, tētahi o ngā tarahiti whakahaere, "I mea mai ngā rangatahi o Kaikohe ki a mātou i te hiahia ki tētahi wāhi pai mō rātou. Koira te take i tukuna mā rātou anō e te whare nei e hanga me te tuku mai i ō rātou whakaaro mō te hunga ka whakahaere i te wāhi nei."

Ko Te Uma o Te Kona tēnei whare, e whai whakaaro ana ki a Te Kona, te māma o Hone Heke, tupuna rangatira o Ngāpuhi.

Me tā ngā kaiwhakahaere hiahia, kia whai wāhi atu ngā pukenga o te māma nei, te manaaki me te tiaki hoki hei huarahi whakamāma i ngā take rangatahi pēnei i te mate whakamomori

Tā Aroha Tahere tētahi o ngā kaiwhakahaere, "Ko tā Te Uma o Te Kona he whai wāhi atu ki ngā kaupapa moata e āhei ai te kaupare moata nei i ngā raruraru ka pā ki te rangatahi."

Tā Temepara Hita, he rangatahi nō Kaikohe, "He mea pai mō te taone o Kaikohe tā te mea he tini ngā rangatahi ā muri i te kura kāore he mahi mō rātou. Ā, tēnā pea ka huri tēnei o ngā whare i ngā whakaaro kino ki ngā whakaaro pai."

O ngā tau e iwa kei te rekoata, he kotahi rau iwa tekau mā toru katoa ngā matenga whakamomori i Te Tai Tokerau. Rima tekau mā rua o ēnā he mate rangatahi tekau ki te rua tekau mā whā tau te kaumātua. Ā, i te tau rua mano tekau mā toru, ka kite i te tatau nui rawa atu mō te tau kotahi, he rua tekau mā iwa ngā mate whakamomori.

E whai wāhi atu ana ngā Kaitono mō Te Tai Tokerau ki te whakatika hoki i tēnei take.

Tā Kelvin Davis, kaitono a Reipa, "Tuatahi, ka āwhina e te rōpū Reipa ngā tini whānau kei raro i te pōharatanga mā te tuku i tētahi pūtea a wiki. Tuarua, ko tō rātou kaupapa here mō ngā nēhi kia mahi ki roto i ngā kura tuarua puta noa i te motu.

Tā Hone Harawira, kaitono a Mana, "E tautoko ana i tēnei tangata a Mike King ta te mea koia nei tēnei tangata ka huri rauna i te motu ki te kōrero atu ki ngā tauira mō tēnei mate te whakamomori e ngau ana i te rangatahi, te whakamomori."