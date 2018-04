He whakatū whare māmā te utu te hiahia a tētahi tauira nō Toi Ohomai

Ko tā Haakariwhi Matekino e tino hiahia, he whai wāhi nui ki roto i ngā mahi whakatū whare mā te iwi Māori, he ngāwari te utu. Kua waihangahia e tēnei tauira nō Toi Ohomai ētahi tauira hei ārahi i ngā mahi whakawhanake i ngā whare Māori.

Ko te iti kahurangi te whāinga paetae o Haakariwhi i roto i tōna tau whakamutunga mo te tohu paetahi Hangarau Auaha. “Ko taku whainga kia māmā te utu mo te whakatū whare i runga anō i te taha hauora”. I mua i tōna taenga mai ki konei, i hōhā a Haakariwhi te noho ki roto i ngā whare rēhi mātao, na whai anō i aro ia ki te whakatū i tōna ake whare, wha mano, rua rau te utu. “I te wāea kē ahau te noho ki roto i ngā whare haukū, na whai anō ka māuiui taku pēpē i ngā wā katoa i taku tau tuatahi ki konei, ka māuiui ia i ngā wā e rua o roto i te wiki, he mate rewharewha. He nui ngā wā ka kore au e haere ki te mahi me te kura”.

I roto i ōna aromatawai whakamutu, kua hangaia e Haakariwhi i tētahi tauira whare me ētahi tauira whare whaiti. E tūmanako ana ia kia whakaatu atu ōna mahi ki ngā iwi me ngā rōpū whare. “Tekau mano te utu mo ngā whare whaiti, nō reira ia whare whaiti mo ngā tāngata tokotoru. He whānau iti tērā engari he māmā te utu mo te whānau ki Aotearoa, ahakoa kei runga koe i te penehana koinei ngā whare pai mo rātou”.

Ko tā Haakariwhi hiahia kia timata te whakatinana i ōna tauira hei te mutunga o te tau e tū mai nei.