He whakatinana I ngā hiahia a te rangatahi te kaupapa a Kaikohe

Ko Te Uma o Te Kona tēnei whare, e whai whakaaro ana ki a Te Kona, te māma o Hone Heke, tupuna rangatira o Ngāpuhi.

Ko te kī a Temepara Hita, "He mea pai mō Kaikohe nā te mea he tini ngā rangatahi ā mūri i te kura kāore he mahi mō rātou."

Me tā ngā kaiwhakahaere hiahia kia whai wāhi atu ngā pukenga o te māma nei, te manaaki me te tiaki hoki hei huarahi whakamāma i ngā take rangatahi pēnei i te mate whakamomori.

Ko tā te kaiwhakahaere mo Te Uma o Te Kona a Aroha Tahere, “Our focus is around prevention. Early intervention will provide a process whereby we are able to intervene a lot earlier without the kids taking on board that serious stuff. So our job will be the early intervention prevention space.”

“Tēnā pea ka huri tēnei whare i ngā whakaaro kino ki ngā whakaaro pai nā te mea he pool table ki kōnei ērā mea whakangāhau,” e mea ana a Temepara.

O ngā tau e iwa kei te rekoata, he kotahi rau iwa tekau mā toru katoa ngā matenga whakamomori.

Rima tekau mā rua o ena he mate rangatahi tekau ki te rua tekau mā whā tau te kaumātua.

Ā, i te tau rua mano tekau mā toru ka kite i te tatau nui rawa atu mō te tau kotahi, he rua tekau mā iwa ngā mate whakamomori.

Hone Harawira, "E tautoko ana te Pāti Mana i te kaupapa, a, e tautoko ana i tēnei tangata a Mike King - te mea koianei tēnei tangata ka huri rauna i te motu ki te kōrero atu ki ngā tauira mō tēnei mate, e ngau ana i ā tātou rangatahi, te whakamomori."

E whai wāhi atu ana ngā Kaitono mō Te Tai Tokerau ki te whakatika hoki i tēnei take.

"Tuatahi, ka āwhinatia te rōpū Reipa i ngā tini whānau kei raro i te pōharatanga, mā tētahi pūtea a wiki.”

He wāhi a Te Uma o Te Kona e whakahaerengia ana e ngā rōpū hapori, ā-iwi, ā-rohe anō hoki.