He whakaruruhau hōu mā te hunga whaiora

I tū te hui ōkawa mō te whakatūwheratanga o te whare hōu o te wāhanga hinengaro hauora ki te hōhipera o Middlemore e kīa nei ko Tiaho Mai. He wāhanga ka āta tiaki i ngā tūroro ka pāngia e te mate hinengaro, mō te hunga i ahu mai nā i Ōtāhuhu ki Te Paina, Kaiaua ki te riu o Waikato.

He whakaruruhau hōu e rima tekau ma whitu miriona tāra te utu. Ko te wāhanga tuatahi tēnei o tēnei whare hōu, toru tekau mā waru ngā moenga mā ngā tūroro mate hinengaro. E pōkaikaha nei ngā ratonga hauora nā runga i te tokomaha e pēhi ana i ngā āhuatanga o te wā. E āwangawanga ētahi i te tokomaha e whātoro atu ki te awhina a ngā Pirihimana. Ka timata te wāhanga tuarua o tēnei whare hōu hei te tau e tū mai nei. I tōna otinga ka piki ake ki te whitu tekau mā ono e taea ai te noho ki reira.



Ko tā minita take hauora a David Clark, "Ka tipu te manako i te marea nā runga i ngā panonitanga me ngā akoranga i whiwhi ai mātou i ngā tangata whaiora, tangata whenua hoki. He wairua he tikanga Māori hoki kua whakatō ki roto i te hanga o tēnei whare ā i hangaia e te hunga i whēakongia i ngā pōraruraru ā mate hinengaro nei. He āhuatanga torowhānui ki au nei e whakātuhia ana, he rawe te kite he wharenui ki waho rā, he ātea, e whiti mai ana ngā hīhī o te rā nōreira e kore te taumaha te pō uriuri rānei e titia ki te hunga e noho mai ki tēnei whare, e mākere ana ngā here e kore e tū pērā ki ngā whare mate hinengaro ōmua."

Anei anō te minita me ōna kōrero mō te tokomaha o ngā turoro mate hinengaro e waea atu ki te Pirihimana mō ā rātou awhina, "Kua roa te wā nga Pirihimana e aro atu ana ki ngā auē a te turoro mate hinengaro, he ai ki ngā kōrero ki ahau ono tekau paihēneti o ā rātou mahi he aro atu ki ngā take mate hinengaro take waipiro tarukino hoki. He mea pai te kite i te mahinga ngātahi a ngā mātanga mate hinengaro me ngā Pirihimana."