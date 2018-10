He whakaoohooho, he whakarongo ki ngā rangatahi

Hei tā Kiritapu Allan o te pāti reipa, kei te noho taratahi ngā rangatahi o Te Tairāwhiti, e pokea nei e ngā tini taumaha. He wānanga ā-hapori kei te whakahaeretia ki Tūranganui a Kiwa, e whai ana kia rongo i ngā hiahia a ngā rangatahi e puawai mai ai rātau.

He rangatahi a Materoa Rewiri hei tāna, “Kua kite ahau i ētahi o ngā raru o tō mātau whenua, e hiahiatia ana e au te whakatika i ēnā raru, he kimi i ētahi ara hei whakatika i ēnā raru.”

Ko tā Kiana Ria Renata Kokiri o Te Tairāwhiti, “E tiro ana ahau ki tērā ara o te rōia kaua pea mō ngā whare herehere me kī engari mō ngā mahi mō ngā tangata taketake o te ao otirā mō te iwi Māori.

Ka tūhono atu te kaupapa nei i ngā rangathi ki ngā kaiarahi kia whakaatu i ngā huarahi ka taea e rātau, otirā he tautoko.

Ko tā Labour MP Kiritapu Allan (Ngāti Ranginui, Ngāi Te Rangi, Tūwharetoa) says, “Whatever we can do, whether that's in our capacity as lawyers or politicians or just as tuakana, to achieve their dreams aspirations but also to acknowledge that there are a lot of challenges that they face.”

Nā Tākuta Apiranga Mahuika o Ngāti Porou te whakaaro, arā ko tā Atawhai he poipoi, he whakaahei i te rangatahi i a rātau e whanake tonu ana.

Julia Whaipooti (Ngāti Porou) is a member of Safe and Effective Justice Advisory Group and Senior Advisor at the Office of the Children's Commissioner, she says “Engaging with rangatahi cos rangatahi often get said they're the leaders of āpōpō but actually they're leaders now and we've got some listening to do.”

He kaiwhakawhanake Pakihi a Cain Kerehoma (Ngāti Porou, Ngāti Raukawa), “Ko tāku, hei whai i ngā ara pakihi nō reira he nui noa mahi kei ngā tōpito o te ao e pā ana ki tēnei kaupapa nō reria ko tāku he whakaatu i a rātau anei ngā momo huarahi ka taea.”

Kei te puta kē ngā hua o te noho ngātahi nei a ngā tuakana me ngā taina o tēnei hōtaka.

Ko tā Kiana Ria Renata Kokiri, “Kua tino hiahia au ki te whai pea i ētahi o a rātau tapuwae kia whai hua pea te iwi Māori.”

Hei tā Materoa Rewiri, “Ko te wawata ia ka rongo rātau i a mātau āwanga, kia kimihia tētahi ara hei whakatika i ērā āhuatanga,”

Haere ake nei, ka kawea ngā rangatahi nei ki ngā hōtaka poipoi kaiarahi e whānui ake ai o rātau whakaaro.