He whakahē i te kaupapa here hou a Nāhinara mō ngā kēnge

Kei te whakahē ngātahi Te Pāti Māori rātou ki Te Rōpū Kākāriki i te kaupapa here hou a Nāhinara ka whai nei kia hanga ture e hāngai pū nei te aro ki ngā kēnge. He kaupapa hei kaupare i te whakamahinga me te hokotanga atu o te pūroi P.

Co-leader James Shaw says, "National are dog-whistling to a conservative audience."

E $82 miriona tāra ka whakapauria e Nahinara i ngā whā tau kei mua i te aroaro ki te whakatinana i tā rātau kaupapa here ki te kaupare i te tarutaru P me ngā mahi nanakia. Ko ētahi o ana here matua he whakaae kia tirotirohia ngā motukā me ngā whare o ngā mema kēnge kua taka taumaha nei ki te ture. Tuia ki tērā, he āta tirotiro i ngā rawa o ngā mema kēnge, ā, ki te kore rātau e āhei ki te whakamārama nō hea o rātau rawa whai wāriu, ka tāea te whakakore i tā rātau penihana.

James Shaw says, "They’re using policy suggestions that have been proven not to work."

Ko tā te Pāti Māori, he raru nui ko ngā mōtika o te tangata mēna ka arohia motuhaketia ngā kēnge.

Hei tā Te Ururoa Flavell, "Kāore au i te kite i roto i te hōhonutanga o tēnei kaupapa mēna he painga ka puta i tērā, ka mutu, he mea takatakahi i ngā tika tāngata o ētahi."

Me te aha, ko tā te kaiārahi takirua, he tika me mau tonu ki ngā here mō te urunga ki te whare o te tangata.

E mea ana a Te Ururoa Flavell, "I ngā tau kua hipa ake, kua kite atu he mate nui tērā mēna ka tukuna te pirihimana ki te whaiwhai haere i ana mahi, he haerenga poka noa, he haerenga tikanga kore ki roto i ngā hapori, ki roto i ngā whare."

I tono uiui mātou ki te taha o te Minita Take Pirihimana a Paula Bennett ēngari auare ake.