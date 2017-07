He whakaaturanga ā-tihi hōu e whakatairanga i ngā ritenga Māori, iwi taketake hoki

He whakaaturanga hōu ki te ipurangi, ka tīmata te paoho atu ā te pō nei. Ko He Ao Kotahi te ingoa, ka whai i ngā tapuwae o Paitangi Ostick ki Palestine. He toronga ki ahurea kē atu, he rongo, he titiro hoki i ngā ritenga ki te ahurea Māori.

He tangata kua puta ki te ao whānui engari e mea ana a Paitangi kāore i kō atu i te haere ki Parihitini, ka tere ngaro atu ngā wāhine i te mea koia tō rātou tikanga. Heoi nā te kōrero tahi me ngā tāne o reira, ka whakaae mai kia kōrero tahi me ngā wāhine.

Hei ta Shirley Allan on Whitiora Productions, ko te aronga kia kitea ai te iwi tangata whenua me tōna ahurea mā roto mai i wana mahi toi,

Nā rātou ano i utu i tēnei haerenga engari kīhai i ngaro i Te Māngai Pāho te wāriu o te tuku mā te tangata whenua anō ngā kōrero mō ngā tāngata whenua e kapo ake. Kātahi ka tautokotia a pūtea nei kia puta mai ai te taonga ka rewa a te pō nei.

He ringatoi rongonui mō ana mahi peita, whakairo rakau me te kohatu me te raranga hoki, ko tētahi mea mīharo ki a Paitangi o tana haerenga ki Parihitini ko tana tūtakitanga ki tētahi kuia mau moko.

Ko te tūmanako mā ngā hōtaka pēnei na ka hikina te ārai o ngā whakapōhehetanga e pā ana ki ngā iwi tangata whenua.