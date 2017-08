He whakaatu kākahu ātaahua rirerire hōu a Pia Naera ka tū ki te wiki whakaatu kākahu o Aotearoa

Ko te kai-hoahoa pueru nō Ngāpuhi ko Pia Naera e takatū nei te hoki atu ki te atamira nui o Te Wiki Pueru o Aotearoa i tēnei wiki. Kua rua tau ia e ngaro ana i tēnei taumata, ā, ko tāna mahinga kākahu hōu e kīa nei, ko Cosmic Hue tāna e kawe nei.

Koia he rehe ki te tuitui kākahu e whakamānawa ana i ngā taonga tuku iho a ngōna tūpuna.

"My brand is all about being bold, beautiful and feminine which is like 100% the women in my family and my whānau and my tūpuna were," e mea ana ia.

Nō te tau rua mano tekau mā rua ia i whakaeke ai ki te ao hanga kākahu o Aotearoa, rua tekau mā ono ngōna tau i te whakaauturanga o Miromoda. E hāngai pū ana āna ngā kākahu ki te whakatupuranga o nāianei.

"Very girly, frilly, fun, playful, bright coloured, sequins, neons."

E whakamarama ana hoki a Naera i tētahi o tōna tino kākahu ko te kaka Pia.

"We do it in loads of different colours and fabrics but it's one of our top selling styles," e mea ana ia.

"My designs are very versatile. So I love to design a piece that you can just like throw sneakers on with, dress it down or dress it up."

He kaikōkiri hoki te kaihoahoa nei, hei hoko i ngāna kākahu ki ngā apataki whā tekau mano neke atu ki te pae kōrero ipurangi.

"We've designed a PIA Boutique APP, which means that you can just jump online and buy super easy."

Ka tukuna pānui mai te Rāhina ki te Rāapa.

"Every time we release a new garment, we send a push notification. So with our APP it's made it even easier to buy online."

Kua tata pau ngā tīkiti i te hoko ki tana whakaatu kākahu ka tū hei te wā matua, hei te haurua o te ono karaka a te Rāhoroi nei.