He waitohunga motuhake kia tuku te mana whakahaere o Te Puia ki ngā iwi o Te Arawa

E whakanui ana te hapu o Te Arawa a Ngāti Wahiao Tūhourangi me Ngāti Whakaue i te waitohutanga o te whakaaetanga motuhake ki waenga i a rātou me te karauna e whakahokia atu ai te mana rangatiratanga o Te Puia ki a rātou.

Ka hoki te wairua ki ngā iwi o Wahiao Tūhourangi me Ngāti Whakaue.

Hei tā Rangitarahae Kereama o Wahiao, “Kua tangi hoki i roto i ahau nā te mea, kua riro mai ngā taonga e hiahia mātou kia mahia i runga i te pai me te hūmārie me ngā tikanga katoa o tātou iwi.”

E mea ana a Bryce Murray o Ngāti Whakaue, “Mutunga mai o te koa, te hari me te koa o te ngākau kua whakahoki mai tēnei pakihi ki te iwi me ngā karangatanga me te maumahara hoki ki ērā i mahia ngā mahi i roto i ngā rautau, ngā tekau tau kia tau pai mai ai tātou ki tēnei rā. Nō reira, koa me te pouri anō hoki nā te mea kāore i kōnei.”

Nō te tau ono tekau mā whitu i whakature ai Ngā Kete Tuku Iho o Te Puia.

Nō te tau rua mano mā iwa, i whakahokia te whenua e tū nei te pakihi e whā mīriona tara ki te ngā iwi.

Hei tā Murray, “Kua whai wāhi mātou ki te āwhina i ō tātou uri ki te whai mahi. Mā tēnei ka whai nohoanga mātou ki te poari whakahaere o tēnei pakihi. Nā reira, mā tēnei ka taea te waihanga he ara whakamua.”

Kua kotahi rau toru tekau mā rima ngā tau Te Pā o Whakarewarewa e whakahere pakihi ana i te taha o Te Puia.

Nō ngā tau iwa tekau, i whakatū ai tētehi kēti rāhui i ngā tohe whakahaere ahurea.

E tumanako ana a Hall ka turaki te kēti hei mua i te wā o te kirihimete.