He wāhine e pāngia e ta mate pukupuku ka aroā i te marea

Tērā tētahi wāhine e pāngia e te mate pukupuku ūma e kaha ana ki te whakamōhio ki te marea ki ngā rongoa kore pūtea. Ko te rā Daffodil i timata i te tau iwa tekau he kaupapa kohi pūtea me te aroā i te mate pukupuku.

Ahakoa te taumaha ki runga i tēnei tūroro, kei te takahī ia i te whenua hei whakamatāra i te iwi.

Ko tā Wiki Mulholland he wāhine e pāngia ana e te mate pukupuku ūma, "E pukuriri ana ahau, ko au me aku hōia tuahine a pāngia e te mate pukupuku wāhanga tuawha ā te āhua nei kua warewaretia i a mātou. He māmā mātou, he pirihimana mātou, he pouako mātou me whai wāhi mātou ki ngā rongoa katoa mā mātou."

Kua oti kē te tuku rongoa tuatahi ki a Wiki me te manako ma tēnei rā ka mōhio te iwi whānui ki ngā rongoā kore pūtea ko tāna anō, "I timata au i te Tamoxifen he rongoa hei rarau i te pātūpoho o te mate pukupuku engari kihai tēnei i whai hua mōku, nōreira ko ngā kōwhiringa mōku ko te Chemotherapy or Palbociblib arā ko te Ibrance hoki tērā, he rongoa kore pūtea tērā nōreira kua whakaae ki te chemo, i oti i ahau i taku wāhanga chemo tuatahi i te Rāpare me te manako nui ka whakapiki i taku oranga ki te kore me rapu au i te ono tekau mano tāra ia marama kia ora tonu ahau."

Kua tuku te ono tekau miriona tāra ki a Pharmac hei whakapiki i ngā momo rongoā ma te hunga e pāngia ana e te mate pukupuku. Heoi ai ki tēnei tākuta kua tureiti kē te utu o te rongoa ki te hunga māuiui i Aotearoa nei i ēra ki tāwāhi.

Ko tā tākuta Chris Jackson o te rōpu Cancer Society, "I tēnei wa tonu e pōturi ana te taero atu i te toru ngā tau hei aromātai i ngā rongoa hōu mo te mate pukupuku ā e taea ai te hokona atu ki te marea me te mea hoki ko te hunga e pāngia i te mate pukupuku e pāngia ana i te rā nei, e kore rātou e ora roa ana i tēnei ao nōreira e kore rātou e tāria ana te wā."

Kei te puare a Reipa i tētahi whare matemate pukupuku a motu kia taea e ngā poari hauora te tuku i ngā rongoā papai engari kaare anō kia puta ngā kōrero.