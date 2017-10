He wāhi āwhina mō te hunga pōkaikaha ki Rotorua

He whare atawhai hōu kua puare ki te puku o te taone o Rotorua, he tuku kai kaare he utu, he koha kākahu, taputapu whare, ratonga toko i te ora hoki ki te hunga o te hāpori e noho pōkaikaha ana. Nō te Mane ōna tatau ka tuwhera, ā inā te nui o te hunga kua toro atu ki te kimi āwhina.

Hei tā Wetini Mitai-Ngātai, kaiwhakahaere kaiāwhina kua whā ngā rā noaiho, engari kua tae mai te tokomaha.

“He nui ngā tāngata kei te pīrangi ki tētahi āhuatanga pēnei i te whāngai i a rātou. Mēnā kāore he kai, anei te wāhi,” i kī atu ia.

Ko Rotorua te taonenui tuarua me te tokomaha o te hunga kāinga kore i Aotearoa. Nā whai anō i ara ake ai i te kaupapa āwhina nei i te tokotoru, i a Tiny Deane, Lara Northcroft rātou ko Wetini Mitai-Ngātai.

“People will just um, roaming around the streets being lost. Now they got somewhere to come to now and it's great for them to come up here and relax,” i mea mai a Rock Hudson, tangata kāinga kore o mua.

“We sort of wanted something for the day and we wanted something to give them services, like health services,” ka kī a Tiny Deane, kaiwhakahaere matua. “Any problems they've got we want to look at putting them in houses.”

Kua toru marama te whakatū i te kaupapa. Wheoi, ko tā ngā kaiwhakahaere he mea mahi ngātahi e ngā rawa o te hunga atawhai

“Tino pai rawa atu te uru mai o ētahi te whakataka mai ētahi kai, pūtea rānei. Kua tae mai ētahi o te hapori tonu kei te huri tonu atu ki ngā kamupene ki te āwhina mai,” ka mea atu a Mita-Ngātai.

Ko ngētehi atu ngā ratonga toko i te ora, tiaki pūtea me ngā kaimahi o Te Hiranga Tangata e wātea ana.

Wheoi, kāore he mutunga ki ngā mahi manaaki tangata. Hei te mutunga o tenei marama, ka whakahaere he whare āhuru mōwai hei tāwharau i ngā whanau kāinga kore.