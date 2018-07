He wāhanga nui to ētahi kairangahau Māori ki roto i tētahi rangahau

I tūtaki ngā mātanga whenua, pūtaiao, ahi tipua ki ngā kairangahau Māori ki Tangatarua Marae, ki Rotorua ki te wānanga, ki te whakarite, ki te whakahaere rautaki anō hoki mō te wā e tū ohotata ai he aituā. He kaupapa tēnei kei raro i te kaupapa rangahau nunui o Eclipse, e waru miriona tāra te wāriu. Ki tā Graham Leonard o Te Pū Ao, me rite tātau mō te tūpono pā mai o te aitua ohorere. “He kaupapa tēnei i whakaritehia kia mahi ā rōpū ki te taha o ngā iwi, ngā tari ohotata, kaipūtaiao me ngā whare wānanga e rima, te pū ao tatu noa ki ngā kairangahau nō tāwāhi ki Itāria me Amerika”. Waru miriona tāra ngā pūtea kei te whakauruhia ki roto i tēnei rangahau e titiro ana ki ngā maunga ahi tipua, puia o Rotorua me Taupō nui a Tia. Hei tā Sylvia Tapuke tētahi o ngā kairangahau Māori kei runga i tēnei kaupapa koinei te tuatahi o ngā wānanga e rua. “Kia mārama ai, tātau te ahutanga o te whenua, ngā tohu, pānuihia te whenua, te reo o te whenua, me pēhea tātau ki, he aha, kia whakarite mātou mo te nekehana o te whenua”. Hei tā Ahorangi David Johnston o Te Pū Ao, “he mea nui kia mahi tahi, kia whakarongo ki ngā whakaaro mai tēnā tangata, mai tēnā tangata kia whai wāhi hoki te hapori, whānau ki te mahi tahi me ngā kaipūtaiao”. Nōreira he kairangahau whai whakapapa ki Te Arawa me Ngāti Tūwheratoa i rapua. “Me kaha mātou ki te noho tahi ki te taha o ngā pākeha, ngā iwi, ētahi o ngā iwi, ngā hoariri, te kōrero a tā Mark Solomon 'ēhara ko koe, ko au, ko tātau kē'”. Ka riro ma Ngāti Tūwharetoa e whakahaere i te tuarua o ngā hui pēnei ki Waitetoko.