He tūmuaki hōu kei Te Orini

Kua whai tumuaki hōu Te Kura Kaupapa Māori o Te Orini ki Ngāti Awa nō tōna hūnukutanga ki te kāinga o Piripai ki Whakatāne me te aha, e aro ana te kura ki te whakararata i tōna hapori hōu. Ko tā Taiarahia Melbourne kua mahue iho ngā kūrakuraku i puta i tērā tau mo te hūnukutanga o te kura ki Piripai.

“Kua oti kē i a rātou te para i te huarahi, te rarau i te puehu me kī, kua rata mai te hapori nei, kia tātau inaianei nei na.” Kua piki ake te tokomaha o ngā tamariki mai i te wha tekau ki te ono tekau, whai muri i te hūnukutanga.

Hei ko tā Melbourne mehemea kei te māharahara tonu te hapori haere ki te kite i a ia i te kura. “Ko tērā whakawhanaungatanga me kī, o te tangata ahakoa Maori mai, Pākeha mai ko te aroha pea ki te tamaiti me te aroha anō ki te tangata, koira ko te mea nui hei aronga, ā, kia pai ai to tātau haere whakamua hei iwi kotahi tērā i manakohia i roto i te Tiriti o Waitangi.” Neke atu i te tekau tau a Melbourne e mahi ana ki roto i ngā kura Māori ki te reanga o Te Wharekura.

He kaiako o mua ki Te Kura Kaupapa Māori o Kawakawa Mai Tawhiti kei te aro ia ki ngā mātāpono kei roto i tēnei kura, ko to rātou Ngāti Awatanga tērā. “Ngā ahuatanga o a rātou matua tipuna, otira mo te hāhi ringatū i te mea ka noho ko tērā hāhi pou mo konei, otira mo te maha noa o ngā hapu, nō reira ko tāku he kimi i ngā rautaki i ngā huarahi hoki.”

I neke mai te kura ki tēnei wāhi atu i te marama o Poutu te rangi o te tau ka huri.