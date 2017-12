He tū motuhake o POI E nā te Tira Pūoro o Tāmaki Makaurau, nā te Kapa Haka o Kahurangi ki Maungawhau anō hoki

Mo te wā tuatahi kua kitea te Tira Pūoro o Tāmaki Makaurau e waiata ngātahi ana ki tētahi kapa haka. Nōnatata nei tū rātou ko te Kahurangi ki Maungawhau ki te pāoro i te waiata rongonui a Poi E. A, i reira hoki ko te whānau a Dalvanius Prime.

Ko ngā reo autangi e kōtuitui ana ki ngā reo rōreka o ngā taitamāhine o Te Kapa Haka o Kahurangi ki Maungawhau e waiata ana i a Poi E.

“Tino ātaahua rātou, rātou katoa, te orchestra, rātou me te kura Auckland Girls Grammar,” i mea atu i te teina o Dalvanius, i a Nephi Prime .

“I waiatangia tērā waiata i pāngia mātou e te wairua o tērā waiata, ā, ka heke mai ngā roimata. Heoi anō kei te hari, kei te koa te ngākau. Kua kite atu ai tēnei āhuatanga. Heoi anō he mihi atu ki a rātou.”

I waiatatia a Poi E i te konohete o Wairua Harikoa nā te Tira Rāngai Puoro o Tāmaki Makaurau i whakahaere i te Whare Taiopoenga o Vodafone Events i Manukau. E rua rau ngā tamariki te rahi o te tira waiata.

“This South Auckland community and Māori culture is very important to the APO and we're really delighted to be able to perform this iconic piece,” said i mea atu i te tumuwhakarae o Te Tira Rāngai Puoro o Tāmaki Makaurau, i a Barbara Glase.

Nō te tau waru tekau mā whā i eke ai te waiata o Poi E ki te pae o angitu o te rārangi waiata o Aotearoa. Nā Ngoi Pewhairangi ngā kupu i tito, nā Dalvanius Prime te puoro, nā te kapa haka o Patea Māori Club i waiata.

“Ahakoa kāore i tae ā-tinana mai, kāore e kore kei konei ia i taua wā, i runga i te hari me te koa, rāua tahi, ko kui Ngoi, rāua tahi kei konei kia tautoko ai tēnei waiata,” i korero atu i a Nephi Prime.

“They cultural mix of an orchestra with this very special culture has been the biggest reward, it's been absolutely fantastic and we've had a wonderful response,” i kī atu a Glase.

E whakarite ana te Tira Rāngai Puoro o Tāmaki Makaurau ki te mahi ngātahi me ngā hapori i te rohe whānau ki te whakahou i ngētehi atu waiata Māori e mōhio whānuitia ana.