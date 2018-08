He tohu whakaakoranga e hiki ake ana i te hunga noho kore kainga

He kaupapa mātauranga e kōkiri ana ki Rotorua hei whakarēri i te hunga noho kāinga-kore mō te noho ki rō whare. He akomanga tekau wiki te roa ki raro i te poari o Ngā Pouhine - ko te reo Māori, ngā pūkenga oranga me ngā ara ki tua ētahi o ngā whakaakoranga. Ko te wiki tuatahi tēnei o te akoranga e hikina ake ai tēnei hunga i te rawakore. Hei tā Taratoa Ratema tētahi e tautoko ana i te kaupapa nei “he whakarite i tētahi āhurutanga kia whakatau ngā whānau, ā, kia hoki mai rātou ki te whānau, hapū Iwi”. Ki raro i te rōpū o Ngā Pouhine ka tū tēnei akoranga ia Rāhina ki Ruamatā Marae i te waru ki te toru karaka, ā, e rua tekau ngā tauira nō te hunga noho kore kainga pēnei i a Marshall Clarke. “I te wā i timata ahau, anō nei i wareware ahau kāre taku kainga, ā, kei runga au i ngā tiriti”. Ki tā Ngawhaina Kiriona o te rōpū o Ngā Pouhine “mēna ka tāea te takahuri i ngā whakaaro o te tangata, kia tipu, kia rea kia haumarutia he mea mīharo tēnā”. He wāhanga anō kei roto i tēnei tohu akoranga e titiro ana ki ngā mahi aukati i te tarukino me te waipiro ki waenga i tēnei hunga, he kaupapa e tautokohia nei e te heamana o Te Pūkenga Kōeke o Te Arawa e Paraone Pirika. “Kei te aroha atu au ki tēnei kaupapa, na te mea ko nuinga o ōku mahi kei roto i wā tātau nei whare ki te whai huarahi ma o tātau nei tamariki, mokopuna”. Ka mutu te akoranga hei te mutunga o Māhuru.