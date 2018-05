He tiro ki ngā take nui te mahi a te Kāhui Kaiwaihanga o Aotearoa

He āwangawanga nui tā te Tumu Whakarae o Te Kāhui Kaiwaihanga Whare a Grant Florence ki te kaupapa Kiwibuild. Ko te whainga a te kāwanatanga kia whakatū i te kotahi mano rau whare i roto i te tekau tau. Heoi ki tētahi hui I Rotorua ka whārikihia ngā take e whakataumaha ana i te ao kaiwaihanga whare.

Kei te whakanui te kāhui hanganga whare o Aotearoa i tōna rua tekau tau. Heoi ko te whakahau a te Tumu Whakarae kei te raru rātou i te tokoiti o ngā kaihanga whare matatau, ā, ki te kore aro mai te kāwanatanga e kore rawa pea tō rātou kaupapa e tutuki.

“He wero tino nui kei te tatari tonu mātou mo te whānuitanga o ngā korero engari mo tēnei wā ki te timata o ngā mahi āpōpō kāre e tāea. Ko te whakatūpato a ngā rōpū hangawhare me ngā tari whakaako pūkenga, rima tekau mano neke atu ngā kaimahi e hiahia ana i roto i te wha tau e tū mai nei na runga i te pikitanga o ngā mahi kaiwaihanga. “Tērā pea me huri mātou ki te hari tāngata mai tā wāhi hei hapai i ngā kaupapa mo tēnei wā, ā, me kaha mātou ki te whakawātea i ngā huarahi ki roto i tēnei mahi”.

He nui tonu ngā mahi kei te pikauhia e te kāhui nei, kei te mahi tahi rātou me ngā rōpū mātauranga tekau mā wha huri noa i te motu, heoi kei te kite tonu ngā kaiwaihanga i ngā uauatanga ki te whakawhānui i o rātou mahi pakihi. “Na te tokoiti o te hunga, he nui tonu ngā kaiwaihanga e hiahia ana ki te whakawhānui i o rātou mahi pakihi engari kāre he tangata”. Ko te whakahau a Grant Florence anō ka haere tonu a rātou mahi ki te whakararata i te hunga rangatahi me te hunga wāhine ki ngā huarahi o tēnei momo mahi.