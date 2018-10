He tautohenga whakapakoko kua ea

Kei te maioha atu ngā iwi kāenga o Tūranga Nui a Kiwa i te whakatau a Te Kaunihera ā Rohe o Te Tairāwhiti kia hūnuku i te pakoko o Kāpene Kuki mai i te tihi o Titirangi maunga ki te whare taonga o Te Tairāwhiti.

Koia ko tā Barney Tupara o Ngāti Oneone, “Mai rā anō ngā hapū me ngā iwi kāre i whakaae ki te tūnga o tēnei tangata i runga i tēnei tō mātau maunga ko Titirangi.”

Nō te tau 1969 whakatūria ai hei tohu whakahamara atu ki te taenga o Kāpene Kuki, heoi kāretahi i tautokohia e ngā iwi kāenga.

“Ētahi o ngā tāngata Pākeha o te kāinga nei o Tūranga Nui a Kiwa i whakaae i tautoko te tūnga o tēnei whakapakoko i runga i te maunga nei, ētahi hoki o te kaikaunihera hoki o Te Tairāwhiti ka whakaae,” te kī a Tupara.

I ngā tau kua hipa kua takakinotia te whakapakoko nei, me te aha, kua kaha wetewehia tōna tū ki Kai-iti. Hei tā te Meredith Akuhata-Brown o Te Kaunihera o Te Tairāwhiti, he tohu tēnei kei te whanake ngā whakaaro.

“I think that this move of having that statue taken off is again in time with this 2019 sestercentennial our heritage stories being told from both sides, but also truth which is what we want we want honest narrative,” te kī a Meredith Akuhata-Brown.

Hei tā Tupara ka whai tūāpapa ai ngā kōrero tuku iho i roto i ngā mahi whakamahara ki te taenga mai o Kāpene Kuki a tērā tau.

“Ki te whakanuia ngā hītroi Māori o tēnei wāhi, ki te whakanui hoki ngā mātua tīpuna i tae mai i aua wā i mua i te taenga mai o Kāpene Kuki,” says Tupara.

Ko tā Meredith Akuhata-Brown, “It's the stories, the narrative that we know that we've been wanting to hear for some time the truth and in fact the story of that maunga and the ancestors of it.”

Ka hūnukuhia te whakapakoko nei ki te whare taonga o Te Tairāwhiti.