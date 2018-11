He takahi tikanga Māori te mahi a ngā āpiha o SERCO

Ko tā te minita whakatika tāngata a Kelvin Davis me arotakengia e SERCO i ōna kaupapa here e pā ki ngā tikanga Māori. I tērā wiki i te tangihanga o Tama Renata kaore nga āpiha i whakaae kia tangohia ā rātou hū i tō rātou kuhunga ki roto i te whare puni ki Hoani Waititi Marae.

I puta mai ai tēnei take i ngā pouritanga nui i pā kaha ki te Whānau Renata. I tonoa e rātou kia puta te tamaiti a Tama arā ko Justin i te whare herehere kia tangihia ki tōna pāpā. Nā ngā āpiha o SERCO ia i arahi, ā kaore nga āpiha mo te tango i o rātou hū i te wharenui o te marae. I te rā nei i kōrero au ki te minita whakatika tāngata a Kelvin Davis i ā ia ētahi kupu whakatupato ki a SERCO.

Ko tā minita Davis, "E mōhio pai ana ahau he takahi tikanga taua āpiha, kore kau i te hiahia kia kite ēnei tumomo haerenga mō ngā mauhere kia haukotihia i te mea e whakāro ana a SERCO āhua mōrearea ana mō a rātou kaimahi nā reira ki tāku whakāro me āta wānangahia a SERCO ki te whānau, ki te marae, ki ngā kaumātua kia mōhio mārika rātou katoa ngā āhuatanga."



Ko tā te pouarataki tikanga Māori o Hoani Waititi marae a Shane White, e toru ngā wa i tono atu ia ki te āpiha kia tangohia i ana hū engari auare ake. Ko tāna hoki he takahi mana, he takahi tikanga tana mahi. Ko tāna anō me whai wāhanga ngā āpiha o SERCO ki te ako tikanga Māori.

Ko tā White ki a mātou i te rā nei, "Ki tāku nei he pai kē atu kia tukuna ngā āpiha Māori hei arahi i ā ia, ngā mea matatau, ngā mea hanga mōhio, ngā mea whai pānga ki ngā tikanga Māori. Tēra pea he kōrero anō inā kua arahina mai tēnei tangata e te Māori ki runga tētahi tangihanga o runga tētahi marae."



I tuku whai take a SERCO ki a mātou i te rā nei ko tā rātou, "he nui tā mātou whakaute i ngā tikanga Māori he mea paihere ki roto i to rātou kaupapa engari he tukanga nō rātou kia āta tohutohu nō mua mai e kore ngā āpiha mo te tango

a rātou hū, ā e mōhio ana rātou ka raru te hau kāinga i tērā whakatau."