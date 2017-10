He ringatoi Māori ka whakarewa i ōna mahi toi

Ka whakarewa e te ringatoi e Ngahuia Harrison I tōna whakaaturanga, ‘I hutia a Manaia I te ika and his heart was broken’, hei te rua tekau mā ono o tēnei marama.

He mea whakatairanga tēnei whakaaturanga I te hītori me ngā pūrākau o te iwi o Ngātiwai me tā rātau hononga ki te wāhi o Marsden Point Oil Refinery e tū ana kei te pūwaha o te whanga o Whangarei.

Ka tohutoro te mahi ki ngā uri whakatipuranga o te rangatira o Ngātiwai, Manaia Tuatahi me ngā pakiwaitara maha e hāngai ana ki taua wāhi.

Ka whakamātau hoki te rangahau I ngā rapunga whakaaro o Ngātiwai. Me te aha anō ki a marama ki te hononga o te hapū ki te taiao me aua momo ariā kia raua ki roto I ngā mahi toi.

Ko tāna, e maha ngā momo ao ki runga I tēnei Aorangi, ēngari ko te wawata ki a kaua tātau e mōriroriro te whakatuanui o te taiao kia taea ai tātau te hoki ki te ao tūroa.