He rawe ki ngā tamariki te mahi pāngarau ma te Matific.

Tērā te kura kaupapa Māori i Kirikiriroa e rongo ana i te kakara o angitu. Nōnā tata nei Te Kura Kaupapa Māori o Te Ara Rima ka toa i roto i te whakataetae pangarau o te Tāhimana, raru ana i a rātou te tini mano o ngā tauira pūkenga.

Mō enei tamariki kāre i kō atu i rauemi nama.

Ko tā tēnei kaiako o Te Kura Kaupapa Māori o Te Ara Rima a Denise Te Wake, "E hīkaka ana te katoa, hari koa ana, e ngana tonu ana ki te humarie engari ētahi e whakahīhī tonu ana engari ae he whakahīhī pai. Pai ki te whānau ki te kite a rātou tamariki e eke ana ki tērā o ngā reanga."

Ina kua kite ēnei kaiako i te rerekē ō ngā whakāro o ēnei tamariki ki ngā mahi pāngarau.

Ko ta Te Wake anō, "I pātai atu au ki a rātou i te ata nei, he pai ki a koutou te pāngarau? ahua hawhe o te akomanga i tu mai ngā ringa, āna he pai ki a koutou ki te te tākaro pāngarau ma te Matific? ā ko nga ringa katoa ka tu mai nōreira he tino hōtaka pai he raweke, he hangarau, he mōhiohio ērā momo pai ki ngā tamariki."

Ko tā Brent Hughes nānā a Matific i waihanga, ā kaore he hōtaka i tu atu, "He rauemi ka akona ma runga rorohiko i whanakehia tēnei rauemi ma ngā kaiako ma rātou kia hoatu ki ngā tauira i te akomanga, ko te whakāro kei roto kia whakapā atu ki ngā tamariki ma te pāngarau i tētahi ahuatanga pai. i waihanga mai mātou i ētahi kēmu kia rata mai ki ngā tauira a he wa harikoa hoki hei te wa ka ako pāngarau, Ko te pūtake o tēnei rauemi ā kaore i kō atu."

Ko tāna hoki ko te huarahi mō āpōpō tēnei mo te ako pāngarau, "Ka timata ngā tamariki ki te kautehia ma ō rātou matimati e rua e rua kia wha, ko ēnei aroaro ka whakarāpopoto hei te wa ka pakeke haere i roto i ngā mahi pāngarau nōreira ko tā mātou e ngana ana kia tākarohia rātou me ēnei whakarāpopototanga."

E manawarahi ana Te Kura Kaupapa Māori o Te Ara Rima ki te whakataetae Matific hei te tau e tu mai nei me te manako ia ka peka mai ētahi atu kura māori ki tēnei kaupapa a tērā tau hoki.