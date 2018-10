He rauemi reo Māori hōu ka hau atu ki ngā whare kōhinu o Z ki Tauranga

E rua ngā rauemi reo Māori hōu i whakaterea ki Tauranga moana i ēnei rangi okioki. Ka whakaputa atu Te Pukapuka Koha mo ngā tamariki o Aotearoa, me te kēmu kāri o Koha ki roto i ngā toa kōhinu o Z ki Te Moana a Toi i te tuatahi, ā, ka horapa haere i te motu. Ma Tauranga te tuatahi ki te kite i ēnei rauime reo Māori hōu kia tāngata whenua ai te reo Māori. E ai ki a Charlie Rahiri o Tauranga moana “ko te hua nui, kia tukuna te reo, kia rere, ahakoa Māori mai, ahakoa pākeha mai, hainamana mai, kia ako tātau i to tātau nei reo rangatira, he taonga na tātau, i tākoha atu ki te ao”. Ki ngā tatauranga reo Māori i te tau rua mano, tekau mā toru, i roto i te kotahi rau, tekau mā wha rau mano tāngata i noho ki Tauranga, toru ira waru paihēneti noa iho i mōhio ki te kōrero i te reo. Na whai anō te āki o tētahi o ngā kaiwaihanga o ēnei rauemi a Tommy Wilson kia kaha tātau ki te whakahua tika i te ingoa Māori. “Kia mārama pai mātou ki ngā wāhi nei, ngā wāhi kua roa mātou e noho ana ‘Mai rāno’ te whakahua tika, he ara nui tēnei ki te tatau o te ahurea”. He rauemi tēnei mo te hunga kaore e mōhio ki te kōrero i te reo Māori, kua rua tau te rōpū na runga tēnei kaupapa e waihanga ana i ēnei rauemi. Mo Lynette Gillies o te whare kōhinu o Z, “kua tākaro hoki māua i te hākinakina nō reira he pai te whakahua, te ako i ētahi kōrero hōu mo Aotearoa”. “I whakahuihui mai ngā tāngata katoa, Māori mai, Pākhea mai ki te tuhi i tēnei rauime he aha ai, kia whakamōhio te whānuitanga o Tauranga moana puta atu ki te motu whānui, ngā pakiwaitanga, ngā kōrero” Rahiri. Ka whakaterea ēnei rauemi ki ngā whare kōhinu o Z.