He pūmanawa tautono hou hei ārahi i ngā kaitirotiro i te kōawa o Puhinui

He pūmanawa tautono hou e kiia nei ko 'The Journeys of Manu', kātahi anō ka whakarewahia ake nei. Ka riro mā tētahi whakaahua e ārahi, e whakaako hoki i te kaitirotiro ki te hitori o nga pito whenua o Tāmaki Makaurau.

Tūtaki mai ki a Manu. He tangata āhua Māori nō te āo mariko, ka arataki i te hunga kaihāpai ki te awa o Puhinui.

Ko te tikanga o tēnei momo kēmu mariko, he whakaako i te hunga ki te mātai i ngā tohu pēnei.

Hei tā Mason Ngawhika, “Ko ngā hua, he hīkoi, he whakapakari i te tinana he mātauranga, he whakamārama i ngā kōrero o tēnei rohe ana kaua e wareware he timatanga tēnei noaiho hei whakaatu ki ngā tangata.”

He tauira taketake a 'The Journeys of Manu', i waihangatia e ngā kairangahau o AUT, Te Oranga Whānau o Manukau, me ngā kaunihera o Tāmaki Makaurau.

“Ka tāea te whakamāori te pupuri i ngā kōrero o tēnei wāhi o te tonga o Tāmaki Makaurau, kāre e kitea ena kōrero i tēnei wā. Mā ēnei momo hangarau, ka tāpiri atu ēna kōrero i a koe ka hāere ki wīwī ki wāwā ka mauria mai tō wāea i ngā korero,” te kii a Ngawhika.

Ka whakamātautia tēnei pūmanawa tautono The Journey of Manu e hunga nō Tāmaki Makaurau ki te awa o Puhihui.