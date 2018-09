He pukapuka karakia reo Māori o te hāhi Baha'i hōu

E waru tekau mā tahi ngā karakia a te poropiti o te hāhi Baha'i, a Baha'u'llah (Ba-hāou-lah) kua whakamāoritia e te tohunga mātauranga e Tom Roa. Hei tā Roa, ehara i te mahi māmā engari, he oranga tonu i ngā mahi.

Hei tāna, Ko Ētahi Karakia Baha'i me ngōna māramatanga hei whakapārekareka i te reo Māori.

“Tērā te ako i te ao Baha'I,” ka kī atu ia.

“Mea nui tērā, mea tuatahi i te mea ko taua horopaki kia kaua e whakaparahakotia, e whakahaweatia. Me mau tonu i taua horopaki ki te reo Māori.”

Tekau mā whā tau ki muri i tonoa a Roa e ngā pononga o te hāhi Baha'i te whakamāori ngētehi karakia.

Hei tā te mema o Te Rūnanga Wairua Tapu o Ngā Baha'i o Aotearoa, he oranga nui i te taihoa ake.

“Manomano, mano o ngā tuhinga katoa o Baha'u'llah,” i mea atu te mema o Te Rūnanga Wairua Tapu o Ngā Baha’i o Aotearoa, i a Huti Puketapu-Watson.

“Kua huri ki ngā reo waru rau o te ao. Ka tika ka huri ki te reo Māori hoki. He mea nui mā tātou a ngāi Māori i roto i te whakapono nei ki te kōrero ngā karakia i roto i tō mātou reo ki tō mātou Atua.”

E toru kē atu ngā tuhinga a te hāhi Baha'i kua whakamāoritia e Roa. I rangahaua e ia ngēnei karakia tūturu i tuhia ki ngā reo o Pāhia me Ārapi, kātahi, ka huri ki te reo Māori.

“The language that Bahal'u'llah spoke was about concepts of the spirit, concepts of mysticism,” te kupu a kaitohutohu a Farzbod Taefi.

“So this was not a straight spoken language of day to day.”

“Ehara i te mahi māmā,” i kōrero atu a Roa, “he uaua.”

“Nō reira mō ētahi karakia Baha'i ka whā pea ngā tau te āta wherawhera i te wairua o te kupu.”

Kua takoha ngā pukapuka karakia Māori e rua rau ki a Tom Roa me tōna marae o Purekireki hei whakatairanga i Te Wiki o Te Reo Māori.