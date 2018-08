He piana hou hei taonga puoro auaha

Kua hāpai atu te Pirimia i te tuku a ngā piana e rua ki te kura waenganui o Kōwhai ki Tāmaki Makaurau, hei whakaemi i te kaupapa Piana Rau a Play it Strange.

He mātua a Kawana Pihama (Tainui), hei tāna, “Hei akiaki me kī te hinengaro ki te whai atu i ngētehi atu ara mātauranga, kia uru atu te hunga tamariki ki ngā mahi puoro ka taea e rātau te aha.”

Nā Mike Chun o te rōpū Split Enz a Play It Strange i whakarewa i runga i tōna ngākau nui ki ngā mahi puoro, arā kia tohatohaina ki ngā tamariki.

“The piano is the great launching instrument in life. I started when I was eight, and all of a sudden songs came into my world because you can do the backing like a guitar would but that's all it can do, and then you play the tune,” te ki a Mike Chun.

Kotahi rau ngā piana kua tuku ki ngā kura waenganui maha i raro i te maru o te kaupapa Play It Strange, arā hei whakaāhei i ngā tauira kia whai i ngā ara auaha o te puoro i roto i te ao mātauranga.

“So songs evolve out of your experience and your adventures on the piano that's what I found. So I think that it'll catch on someone will write a song perform it at a show kids watching will be empowered and inspired and go yeah I want to do that too,” says Chun.

Kai te harikoa ngā kaiako me ngā mātua o Te Kura Waenganui o Kōwhai i ngā taonga hou nei.

Ko tā Kawana Pihama, “Ko te tumanako mena ka uru tika nei ngā tamariki ki roto i ngēnei mahi, tērā pea a ngā rangi tū mai rā ka kite atu rā tētahi Chopin tētahi Mozzart, Tchaikovsky rānei, Mike Chun pea ka puta atu rā i ngā mahi puoro a ngā tamariki nei nā.

Kai te akiaki te Pirimia kia tuku a Play It Strange i ngā ukulele a tērā tau.