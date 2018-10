He oranga mā te hunga rangatahi i te mahi pāmu tio

E mahi tahi ana ētahi rōpu taiao ki te whakaako i te hunga taiohi ki te whakauka i te taiao. I whakakao mai te tokorima o ngā tauira nō ngā kura e toru ō Te Hiku o te Ika ā ka āhei hoki rātou te whiwhi tohu mātauranga mō ā rātou mahi i te pāmu tio i te ākau mōana ki Parengarenga.

He māramatanga nō te wāhi ngaro te whainga hei tiaki i te taiao kia whai hua hoki ko ēnei taiohi. Me te manako ia ka ārai atu i te hunga taiohi ki te whai i te whakamomori kia whakatō te ora anō ki roto i tēnei o ngā hapori i Te Hiku. Mā te kaha tautoko ā Mōana NZ me Papa Taiao Earthcare atu i te rua tekau mano ngā pūhouhou tio, i whai oranga tēnei rōpu mō ngā rā kei te eke mai. Ko ia te rā ka whakamā i te waru miriona ngā rīta o te wai e ngā tio wha tekau mā toru mano. Mō te kotahi tau inaianei e kaha whakamā ana ngā tio i te mōana ō Parengarenga ā e matapae ana ka tata ki te wha mano ka hauhake i tēnei marama, ko atu i te iwa mano tāra te āputa ki whiwhi i ā rātou.



Source: Papa Taiao Website.

Ko tā te Āpiha Whakauka Matua ā Marty Taylor, Ka whiwhi rātou katoa i ngā tohu o Te Mana Tohu Mātauranga o Aotearoa, ko ngā wāhanga tuarua tuatoru hoki, ā ka whiwhi i ā rātou he tohu whakauru ki te whare wānanga, he tohu anō ka whiwhi i ā rātou mō tā rātou akoranga i te pāmu tio hoki. I te wā i kōrero ai mātou ki ngā tauira kaore rātou i te paku whakāro ki ngā mahi taimōana, i te mea i taua wā tonu he tokomaha o ngā rangatahi o te hiku i whakamōmori ai nōreira i whakārohia e ngā rangatahi me pēhea rātou e hanga huarahi kia wāhi atu ngā rangatahi o te hiku hei whakapiki i te hapori. ki ōku nei whakāro he mahi uaua tēnei e wero atu ana i ā rātou, ko tā mātou kia tautoko i ā rātou ā i te mutunga ake i whai hua i whai māramatanga rātou i roto i ēnei mahi, i ako rātou me pēhea te tu aumangea, me pehea te ātete, te totohe hoki, ā ko ngā mahi katoa me whakatutuki i ā rātou. He huarahi hōu he kaupapa anō mā rātou hei whai, ko te āhua nei mō te hunga ka noho ki Kaitaia mā te puta ki waho anake i ā Kaitaia ka whai oranga."



Ko te tino ngako ō Papa Taiao: kia mahi tahi me te taiao.

Ko te tikanga ō Papa Taiao: Kia whakarauora i te taiao, kia whāngai ki ngā tauira i ngā mōhiotanga e taea ai te taiao te tipu matomato i ēnei rā me ngā rā kei te eke mai, hei oranga tāngata, hei oranga tikanga taiao hoki.

