Ko te matapae a ngā kaiārahi o te whare hokohoko o Sylvia Park, ka tū te rangi hoko tino nui mā rātou i tēnei rā, i runga i te whakaaro ka eke ngā kaihoko iwa tekau mano ki te rohe toa tāuhi nui o te motu.

Ko ngā kaihoko kaikā tērā i tatari ake mō te kotahi me te haurua haora kia whai tūnga waka.

Ko tā tētahi kaihoko, "We missed out on about four so we pulled up waiting for them to come out and another person will just cut you off."

E ai ki tētahi atu kaihoko ki Sylvia Park, "I tūtaki mātou ki tētahi fight ki raro nā ki ngā car parks ki Paknsave."

He tūranga waka rangitahi i puea ake, ā, pā ana ko te whakatakariri ko ngā kaitiaki o tēnei wāhi.

E ai ki tētahi o ngā kaitiaki tūnga waka, "They're not meant to, it's illegal."

E matapaetia ana, ka iwa tekau mano ngā tāngata ka tau ki te rohe toa tāuhi, ā, e ai ki te kaiwhakahaere a Lauren Rylie, ka eke tonu ngā tatauranga hoko ki tua i te rima rau miriona tāra, kia noho ihuwaka ai a Sylvia Park.

"This boxing day, I'm expecting, given where we're predicting our pedestrian count will go that we will have also a very profitable day for all our retailers as well." - Rylie.

Kua whakatōpū te nui o ngā kaupare māhie kia mātai i te hunga tāhae. I kōrero mātou ki ētahi kaimahi hoko i mea mai, he roa te rārangi tatari, ā, e hīkaikai ana te marea.

Ko tā tētahi kaimahi hoko, "It's been pretty crazy."

I kōrero ngā taitamāhine tokorua ki a Te Kāea mō te roa o te tatari ki ngā rārangi, "We've been waiting an hour at Supre, just to get boob tubes."

Ko te matapae a Te Komihana Tauhokohoko, ka whakapaungia te rua rau rima tekau miriona tāra e te hunga hoko ki Aotearoa. Ka tūwhera te pakihi Paymark i ngā tatauranga tauhokohoko hei āpōpō.