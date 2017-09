He mea whakatairanga i te reo mō te katoa

Kua ara ake tētahi wero ki te Kura o Mangere Bridge, ki te whakanui I te Wiki o te Reo Māori. E āhei ana ngā pouakjo katoa, ngā tauira katoa anō hoki ki te kōrero I te reo Māori.

Ko tā te tumuaki a Stephanie Tāwha, “He wiki tino mīharo ki ahau, he wā hei whakamana i tō tātou reo. He wiki harikoa e ahei ana tātou ki te kōrero i te reo Māori ia rangi ia rangi.”

“He nui a mātou mahi i tēnei wiki. Ia ra ka whakatakoto he wero kōrero Māori mo ngā tamariki mo ngā kaiako anō hoki, ētahi hui nui kia whakamana i tō tātou nei reo.”

Hei whakanui i te wiki o te reo Māori i tau atu a Native Affairs ki te whakaatu ki ēnei tauira te ara rangatira o tātou nei mahi whakapaaho i roto i te reo Māori, ā, ki te whakaatu ki a rātou me pehea nei te mahi.

Ko tā te kaihopu āhua o whakaata Māori, Greg Riwai, “The establishment of Māori Television in 2004 is a platform for te reo Māori to be heard in households throughout Aotearoa.”

Ko tā te kaiako kapahaka a Jordan Whakaruru, “Ko te nuinga o ngā tāngata Māori te taea rātou ki te kōrero Māori. Na reira ko tōku tino whainga ki te whakaako ki ngā whānau ki ngā tamariki i te reo Māori, ā, ka taea e rātou te whangai ki o rātou whānau te reo rangatira.”

“Ma te waiata o ngā kupu, o ngā pūrakau, o ngā hitori ka taea e ngā tamariki te mau i ngā kōrero a o tātou tipuna.”

E wawatā nui ana te kura o Mangere Bridge ki a whakauru I tā rātau ture reo Māori ki a tāea te katoa te whakatairanga I te reo.