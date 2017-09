He mana tō te mahi he mana hoki tō te kupu

Mō Te Wiki o Te Reo Māori i tēnei tau ka rere haere ngā pirihimana i ngā rohe mā rungā waka hōu e piri koru ai hei tautoko i te whakarauoratanga o te reo Māori. Ko ngā koru nei e tohu ana i tō rātou whainga kia puta he hua pai mā te mahitahi me ngā iwi.

Ko te kaupapa o Te Wiki o Te Reo Māori i tēnei tau - Kia ora Te Reo Māori.

E ai ki te Kaikomihana Pirihimana Mike Bush e hiahia ana rātou kia whakaatu i tō rātou tautoko mō te reo Māori me tō rātou ū ki te kaupapa kimi tangata Māori mō te ope pirihimana.

"Being able to speak more than one language is a valuable skill as a Police officer. If you care enough to be a cop and want to make a difference in our communities, nau mai, haere mai ki te tuhonutanga ō nga whānau pirihimana."

E mea ana te Kaikomihana Māori Wally Haumaha ko tētahi o tō rātou whainga ko te akiaki i ngā tangata kia korerotia te reo Māori i te umanga katoa.

"The more we can do to effectively communicate the better, and there are a number of instances where having an officer able to speak Te Reo and understand tikanga has really been advantageous in resolving situations."

Nā Te Taura Whiri i Te Reo Māori i whakahaere kaupapa mō Te Wiki o Te Reo Māori.

Mehemea e hiahia ana koe ki te uru atu ki te ope o Ngā Pirihimana, toro atu ki newcops.co.nz