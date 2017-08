He māma hou e whakaaro ana āe, kāhore rānei me whāngai te pēpi ki te waiū

Ko te wiki whāngai waiū tēnei, ā, e kōpū ana a Corey Roberts mō tōnā wā tuatahi, me te whakaaro ake hena rānei ka whāngai waiū hoki ai ia.

Ko tā tēnei wahine e rua tekau mā toru tau te kaumātua mō tēnei mea te whāngai waiū, ko tōna whakaaro tuatahi, tē aro i a ia.

Toru tekau mā toru wiki te kōpū, ā, hei tāna, "I te timatatanga i pātai mai āku whanaunga ki a au, hena rānei ka whāngai waiū me tāku tino whakahē, tā te mea i whakaaro au ka toutou haere ōku ū."

Nō tēnei marama tonu, ka rerekē ngā whakaaro o Corey, nā tāna kite atu i tāna teina, he māma hoki e whāngai waiū ana ki tāna pēpi.

"Nā tāku teina anō i rerekē aku whakaaro, me te mea, he pai kē te waiū mō tāku pēpi."

Tā ngā nama a Plunket, i tēra tau he koni i te waru tekau mā whitu ōrau o ngā pēpī e rua ki te ono wiki te kaumātua, he pēpi waiū. Ēngari anō ngā pēpi tekau mā rua wiki te kaumātua, he whitu tekau mā waru ōrau, he pēpi waiū.

Tā Katarina Komene, tētahi kaiwhakawhānau pēpi, "Ko ngā wero pea, ko tā te māma he whakamā ki te whāngai i tāna pēpi ki mua ki te aroaro o te tāngata. Ko te mahi anō mā mātou, ko te whakanui i tēnei mea te whāngai waiū."

I runga anō i te hiahia kia piki haere ngā nama pēpī waiū, e whakahaerengia ana ēnei wānanga Māori.

Me tā Katarina hiahia, he whakamōhio atu ki ngā māma katoa ko te waiū te kai pai mā ngā pēpi.

"I ngā rā o taku māma, kīhai rawa i whāngai mātou ki te waiū tā te mea i whakaaro mai rātou kua mimiti kē te waiū i a ia, ā, ko ia rā ngā tikanga o aua taima rā. A, i runga anō i te mōhio horekau i a rātou ngā mōhioranga e mōhio nei e tātou i ēnei rā, tē aro tonu i a rātou ki tērā o ngā tērā momo āhua o tātou."

Tā Te Manatu Hauora, ko te waiū tonu tētahi mea e ārai atu ana i ngā mate rewharewha, ngā mate puku, ka mutu, ngā mate o te tinana.

Ka ārai hoki te waiū i ngā pēpi ka pāngia e tēnei mea te mate hakarere ki ngā moenga.